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小鵬汽車加入純電MPV戰局 X9造型前衛感十足

▲ 小鵬汽車加入純電MPV戰局 X9造型前衛感十足
▲ 小鵬汽車加入純電MPV戰局 X9造型前衛感十足

Carture 車勢文化

大型MPV在中國市場近爭激烈，而純電市場當中有著Zeekr 009、別克Buick GL8、騰勢D9等車輛，現在小鵬汽車即將發表全新的X9，其目標就是上述這些強大的車款，目前釋出的偽裝照片看得出來這輛車一樣走的是前衛風格，從車輛了樣貌來看預期會有不俗的空間表現，但是關於規格部分依舊還是未知數。

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小鵬X9尚未正式發表，目前官方釋出的偽裝照片看得出來車輛雖然是箱體車，但是擁有很好的前衛運動感受。
小鵬X9尚未正式發表，目前官方釋出的偽裝照片看得出來車輛雖然是箱體車，但是擁有很好的前衛運動感受。
從正面來看這輛X9擁有分離式的LED大燈，而前方則是配置上貫穿車頭的LED燈條，最下方還有著碩大的下氣壩，預期這個氣壩內將會有可控制啓閉的調節設計，在空力表現以及加強散熱之間達到量好平衡，而整個擋風玻璃面積非常大，角度也相當傾斜，但是其A柱並沒有很粗壯，將會為駕駛帶來較好的視野表現，而從側面看去，整個車頂非常平整，並且向後方微微傾斜，讓箱體車笨重的感覺減少，帶出了X9的前衛運動氛圍。

車尾的部分沒有看到正後方，但是可以發現它配備了一組薄型的LED尾燈，並且後懸的距離想當短，這也是電動車的優勢之一，其實就連前懸也都很短，因此車室空間表現應該會非常優異，關於技術部分尚未揭露，但是考慮到他的對手就是Zeekr 009，後者擁有兩具電動馬達提供536匹的最大馬力，車輛百公里加速可以在4.5秒內完成，並且配置了140kWh的電池組，續航里程來到822公里(CLTP規範)，因此預計小鵬X9應該也不會差到哪裡去才是。

車頂微微向後傾斜，並且在後擋玻璃的角度設計的非常比值，讓車輛看起來沒有太多笨重感。
車頂微微向後傾斜，並且在後擋玻璃的角度設計的非常比值，讓車輛看起來沒有太多笨重感。
車頂看得出來將會有全景天窗的設計，但是車輛規格依舊是大家最想知道的重點。
車頂看得出來將會有全景天窗的設計，但是車輛規格依舊是大家最想知道的重點。

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