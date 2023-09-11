衛武營5週年！原子邦妮、邱鋒澤獻唱　「打開廳院」14日免費索票

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今年「Open House打開廳院」活動在音樂廳，邀請德國管風琴家克利斯蒂安・舒密特（Christian SCHMITT），演奏孟德爾頌、馬克西米利安．舒瑙斯（Maximilian SCHNAUS）、法朗克等作曲家作品；歌劇院則有唐美雲歌仔戲團的青年團，帶來經典的《白蛇傳》折子戲；喜歡盡情大笑的觀眾，絕不能錯過戲劇院的達康.come笑現場《衛武營笑慶活動》；讓素人歌手實現歌劇演唱夢的《武營歐普拉 Let's Opera》，則會在表演廳舉行。
《眾人的搖擺》戶外演唱會同樣於10月10日在戶外劇場舉行，開場的新生代歌手韓菲，以青春無畏的率真歌聲，為衛武營獻上清新爽朗的祝福；空靈系才女歌手法蘭，將以迷幻的歌聲演唱如在夢裏的親密情感；三度入圍金曲獎最佳演唱組合的原子邦妮，要透過療癒電子音樂，帶領現場聽眾找到內心的那片森林；壓軸的超人氣偶像邱鋒澤，將展現其唱作俱佳的歌唱實力。而今年演唱會首度在舞台前方規劃搖滾區，讓觀眾可以近距離一睹歌手風采。
《眾人的搖擺》結束後在榕樹廣場的《樹洞派對》，台灣首支以排灣族當代為主體性的全職舞團蒂摩爾古薪舞集，將以排灣族古謠的律動和大家一起舞出當代，為Open House劃下完美句點。
衛武營表示，在眾多精采演出之外，還有5檔精心規劃的特別體驗活動。10月6日、10月8日唐美雲歌仔戲團《臥龍：永遠的彼日》大眼睛歌仔戲工作坊，將藉由藉由課程、觸覺導聆、口述影像，帶領視障朋友以多元形式欣賞《臥龍：永遠的彼日》；10月7日幕後解密將探索唐美雲歌仔戲團《臥龍:永遠的彼日》後台風景，由場館資深工作人員，帶領觀眾走上舞台掀開劇場神秘面紗。
10月7日衛武營親子日玩聲音系列（一）：森林大驚喜，以森林故事為引導，親子共同探索生活環境和採集自山林的聲景； 10月8日「武營來開槓、一起來party！」以講座形式由衛武營戲劇顧問耿一偉，和木有枝劇場工作室負責人曾靖雯帶領大家回顧衛武營5年來的點滴。
10月8日至10月10日《萬衛之路》幕後體驗Ｘ實境解謎，以沉浸式實境解謎遊戲形式，讓參與者運用智慧與團隊合作，體驗劇場工作的日常。
另外，10月7日至10日每天下午的黃昏市集，在南面草坪共有100多家的品牌齊聚，吃喝玩樂一次搞定。於黃昏市集、樹冠大廳衛武營紀念品販售處，限定推出武營福箱，只需新台幣550元，即可獲得價值超過千元衛武營精選設計商品福箱1只，還加贈摸彩券1張，有機會抽中2024年度無限卡（共1名）Ur2 Plus-PGO智慧電車（共2名）超值好禮，獎項將於《眾人的搖擺》戶外演唱會抽出中獎者。
衛武營說，雙十連假期間的衛武營公共空間也非常熱鬧，3樓樹冠大廳每天11點準時開張的《魔幻驚喜屋》、《花露露的拍照亭》，有大小朋友最愛的花露露，另外，高雄郵局、遇見恆久花藝設計店、PGO摩特動力機車、Fun Play嘉年華，也將加入衛武營5週年行列。