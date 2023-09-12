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亞運倒數／男籃隊長陳盈駿受傷！黑豹阿巴西領軍出擊　拚突破老4

▲中華隊歸化中鋒阿提諾在本屆亞運將會有吃重演出，但目前還不確定他能否出戰。（圖／籃協提供）
▲中華隊歸化中鋒阿提諾在本屆亞運將會有吃重演出，但目前還不確定他能否出戰。（圖／籃協提供）

記者黃建霖/專題報導

2023杭州亞運倒數開幕15天，中華隊體操李智凱、舉重郭婞淳和羽球戴資穎等「黃金世代」運動員將再度披上國家隊戰袍，盼能再度攀上顛峰；本屆也將誕生台灣隊史第100面亞運金牌，意義非凡。《NOWnews》陸續推出亞運倒數系列專題，帶領讀者看熱鬧也懂門道，今（10）日要介紹台灣熱門運動籃球，本屆杭州亞運男、女籃代表隊雙雙出擊，表現也受到關注。

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籃球運動可說是台灣最受歡迎的球類運動之一，國人對於中華男女籃的表現也十分關注，雖然相較於其他人氣項目來說，奪牌難度更高，但有好表現時，往往舉國振奮、為之歡呼。

中華隊分組強碰中國和黎巴嫩　抓下蒙古一勝是重中之重

▲「亞洲第一控」阿拉基（Wael Arakji）在對上歐洲勁旅法國一戰，全場狂砍29分。（圖／取自FIBA）
▲「亞洲第一控」阿拉基（Wael Arakji）實力不俗，也是中華隊分組勁敵。（圖／取自FIBA）
本屆杭州亞運，中華男籃與地主中國、黎巴嫩及蒙古分在同組，十分難打。中國雖然近期陷入低潮，但成人國家隊的實力仍然不容小覷，在亞洲範圍內仍是一級強隊；而黎巴嫩則有現役「亞洲第一控」阿拉基（Wael Arakji）在陣中，陣容強悍且對抗性十足。

這次賽程採分組前3晉級，也就是說我們只要能戰勝蒙古，幾乎就能篤定出線，打進12強。不過考慮到之後的對手，還是需要力拚小組賽成績，才能為自己爭取後續晉級的機會。

陳盈駿因傷缺陣　阿提諾、阿巴西的表現左右球隊成績

▲威廉瓊斯盃中華藍前鋒阿巴西對卡達攻下21分。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.08.14）
▲阿巴西代表中華隊出征亞運，外界十分關注他的表現。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.08.14）
對於中華男籃來說最艱難的是，本來十分完整、值得期待的亞運陣容，因為傷兵而有所減損，「台灣隊長」陳盈駿腳傷未癒，如今確定被移出12人名單。面對長人如林的中國，以及身體素質出色的黎巴嫩，球隊歸化中鋒阿提諾能不能維持他在瓊斯盃的好狀態，將會是關鍵。

另外，這一屆亞運將是特攻黑豹阿巴西首次以本土身份代表台灣出征一級國際賽，這位上賽季T1聯盟的年度MVP，今年收穫了無數榮譽，現在是時候用國際賽來檢證他的身手了。

女籃亞洲盃遭重創　亞運急需一場夠份量的勝利重振士氣

▲中華女籃代表隊世大運預賽第2戰對上的是歐洲球隊斯洛伐克，球隊靠著第三節「一波流」攻勢逆轉，最終以69:61拿下2連勝。（圖／大專體總提供）
▲雖然亞洲盃成績不佳遭降級，但中華女籃在亞運的表現仍然值得期待。（圖／大專體總提供）
亞洲盃四戰全敗，慘遭降級，絕對是女籃今年的頭等大事。台灣女籃無疑到了一個需要做出改變的節點。這次亞運和韓國隊、北韓及泰國隊分在同組，對手實力出色，但也不是沒有機會打出成績，重振在近期低迷的士氣。

上一屆在雅加達，男女籃都拿下第4名的好成績，本屆外界自然會有一些期待，也期待中華好手們能夠突破自己，頂住壓力爭取獎牌。

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