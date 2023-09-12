亞運倒數／男籃隊長陳盈駿受傷！黑豹阿巴西領軍出擊　拚突破老4

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中華隊分組強碰中國和黎巴嫩 抓下蒙古一勝是重中之重
本屆杭州亞運，中華男籃與地主中國、黎巴嫩及蒙古分在同組，十分難打。中國雖然近期陷入低潮，但成人國家隊的實力仍然不容小覷，在亞洲範圍內仍是一級強隊；而黎巴嫩則有現役「亞洲第一控」阿拉基（Wael Arakji）在陣中，陣容強悍且對抗性十足。
這次賽程採分組前3晉級，也就是說我們只要能戰勝蒙古，幾乎就能篤定出線，打進12強。不過考慮到之後的對手，還是需要力拚小組賽成績，才能為自己爭取後續晉級的機會。
陳盈駿因傷缺陣 阿提諾、阿巴西的表現左右球隊成績
對於中華男籃來說最艱難的是，本來十分完整、值得期待的亞運陣容，因為傷兵而有所減損，「台灣隊長」陳盈駿腳傷未癒，如今確定被移出12人名單。面對長人如林的中國，以及身體素質出色的黎巴嫩，球隊歸化中鋒阿提諾能不能維持他在瓊斯盃的好狀態，將會是關鍵。
另外，這一屆亞運將是特攻黑豹阿巴西首次以本土身份代表台灣出征一級國際賽，這位上賽季T1聯盟的年度MVP，今年收穫了無數榮譽，現在是時候用國際賽來檢證他的身手了。
女籃亞洲盃遭重創 亞運急需一場夠份量的勝利重振士氣
亞洲盃四戰全敗，慘遭降級，絕對是女籃今年的頭等大事。台灣女籃無疑到了一個需要做出改變的節點。這次亞運和韓國隊、北韓及泰國隊分在同組，對手實力出色，但也不是沒有機會打出成績，重振在近期低迷的士氣。
上一屆在雅加達，男女籃都拿下第4名的好成績，本屆外界自然會有一些期待，也期待中華好手們能夠突破自己，頂住壓力爭取獎牌。