Kodaline 柯達線樂團再度登台開唱　一下飛機就指定：要暢飲台啤

期盼已久的入圍BBC「年度新聲」肯定，來自愛爾蘭都柏林的療癒系樂團Kodaline 柯達線樂團11日起一連兩晚在台北Zepp New Taipei開唱，這是繼2019年後延續上次的感動，二度來台開唱，一落地後興奮之情難掩，心心念念寶島的Kodaline就立刻拿出手機滑相簿，與工作人員指定「要重回全世界最好吃的台北麵店與暢飲台啤。」再次站上台北舞台的Kodaline，昨（11）日開場即一連帶來鼓舞人心的熱血演出，全場熱情尖叫也令團員們想當感動，主唱Steve大喊問候回應「台北！我們愛你」，這場特地為亞洲獨家設計的全新編制巡演《KODALINE LIVE IN ASIA》除了一開賣即秒殺的今晚外，Kodaline零負評LIVE演出讓台下沉浸其中，暖心情歌連發暖哭現場觀眾。
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一出道首張專輯《In A Perfect World》就贏得權威樂評NME、獨立報、衛報、Ｑ雜誌的高分推薦更是獲得入圍「BBC Sound Of 2013」肯定，主唱Steve Garrigan清亮透徹的嗓音配上旋律流暢度仿佛是樂壇裡的一股清流，其中一曲觸動心扉之歌〈All I Want〉惹哭大批樂迷，瞬間爆紅全球排行，陸續被人氣影集《實習醫生》、《噬血Y世代》、Google指定選用為插曲，至今已累積10億次收聽串流天量，從此Kodaline就在全球樂壇發光發熱。昨天開唱前，Kodaline主唱Steve和鼓手Vinny特別接受台灣媒體訪問，唱片公司環球音樂特別準備訪台必嚐的珍珠奶茶、鳳梨酥，以及中秋節水果柚子讓他們體驗，由於啤酒是愛爾蘭的驕傲，聽聞珍奶在台灣人心中有相同地位，Steve一拿起珍奶便搞笑詢問：「這是有酒精的嗎？」 Vinny表示先前有在日本喝過，並大讚珍珠很有嚼勁，Steve則說鳳梨酥是他今天最喜歡的甜點，是以前從未嚐過的味道。
提早抵台的Kodaline 柯達線樂團昨天也在台北觀光，還造訪了一家像書店的酒吧，Vinny笑說：「愛爾蘭總是又冷又下雨，有點不習慣這邊的氣溫，但台北整體感覺很悠閒，是很美的地方。」距離上次首度來台已經相隔4年，兩人都一致認為當年的亞洲巡迴是他們心中最愛的巡演，Steve表示：「我們曾經到世界各處巡演，也曾唱過像英國Glastonbury這種大型音樂季；即便如此，但只要來亞洲都覺得很開心，尤其是文化很不一樣，我們對每一項事物都感到很新鮮！」他也提到印象中上次來台時，台下群眾的氣氛很好；而這次在Zepp New Taipei開唱，不僅可容納的人數比上次來台多兩倍，這次還連開兩場，Vinny感激地說沒想到這段期間在台灣的粉絲有這麼顯著的成長。另外因為Vinny在今年成為二寶爸，持續醞釀新作品的他們被問到孩子是否會成為創作靈感來源，Steve搞笑說：「我覺得是很好的點子，可以寫一首關於換尿布的歌！」
《KODALINE LIVE IN ASIA》替亞洲精心設計的專場巡迴，一路從新加坡、馬來西亞到台北，緊接馬不停蹄地到東京、大阪、曼谷等，多場一開賣即完售，《KODALINE LIVE IN ASIA》展現專屬於Kodaline的人生歌謠，團員們從拉鋼琴、吉他、口風琴、電子琴充分表現音樂才華，全新編制與燈光視覺效果加乘下，演出再次帶給觀眾不同感官體驗，唱近90分鐘、誠意滿滿的17首歌絕無冷場，包括招牌之作〈High Hopes〉、〈Brand New Day〉、邀大家舉起手機手電筒的〈The One〉等多首代表作連發，最後壓軸登場的膾炙人口〈All I Want〉讓演唱會掀起另一波高潮，現場宛如大型KTV現場，極具渲染力及爆發力的LIVE演出，讓昨晚到場朝聖的粉絲一片叫好留下無限感動，現場歌迷佳評如潮大讚「明天要再看一次」、「身心靈都被滿足了」！保握機會，今天最後一晚《KODALINE LIVE IN ASIA》在台北。