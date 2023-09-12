0至22歲「投資未來世代」　賴清德拋設立百億學生海外圓夢基金

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賴清德表示，從出生、長大進入社會，0到22歲最關鍵時刻，政府有責任在每個階段給予支持，這次提出的政策規劃，是站在政府角度，跨領域、跨政策的完整提出，簡單講就是要「投資未來世代、投資國家未來」，用投資理念進行國家政策，著重在未來世代，並有跨未來、跨世代、跨領域、跨部會想法。
賴清德進一步指出，主要將分為三個階段，分別為0至6歲「國家一起養2.0」、6到18歲小學、國中、高中階段，最後是18至22歲大學階段，目的希望能建立全方位社會支持體系。
在0至6歲部分，賴清德提到，要健全友善成長環境，「打造平價、優質和普及的托育服務體系」，而這有五項對策，分別為擴大公共化及準公共托育量能、減輕0至2歲托育家長費用負擔，家長平均每月負擔趨近2至6歲、托育時間完整化、強化托育品質，保障人員薪資與權益、完善育兒支持措施等。
6到18歲階段，賴清德希望用五個方案達到「多元均優教育環境，成就每個兒少」，第一，全面落實高中職免學費，持續推動高中職均優及社會化、第二，友善學習的校園環境、方案三，積極培育全球公民、第四，優化照顧兒少身心健康，最後是挹注資源提稱特教品質。
最後在18至22歲階段，賴清德說，要投資青年生涯，支持多元發展，具體有五方案，包含制定「青年政策白皮書」；投資高等及技職教育3+1，之一是「減輕高教學費負擔，促進教育平權」、之二是「投資教研人才，追求高教卓越精進」、之三是「投資國際交流合作，提升高教國際競爭力」，將設立百億學生海外圓夢基金，鼓勵青年開拓國際觀點、投資技職教育，培育多元產業技術人才；強化青年工作者權益保障；全力推動「居住三對策」，積極回應青年世代居住需求；鼓勵青年參與公共事務，擴大青年在地支持系統。
賴清德提到，一個國家是否偉大，不在於土地大小、人口多寡、國防武力強弱，而是在於國家文明程度及人民福祉是否照顧周延，這次提出0至22歲，希望讓台灣成為文明國家、幸福國度，政府持續投資青年未來就是投資台灣未來，希望「我挺你，做自己，台灣會更好！」
鄭麗君提到，這次推的跨時代政策，顯見有決心完成未來目標，其核心理念就是要投資下一代體系，讓每個人發展更好，創造更好未來。