澳洲Suzuki開放限量500輛Jimny，11月發表後再搶五門版Jimny
Suzuki Jimny自推出後就狂受全球車迷搶購，加上法規等因素因此各地都呈現缺車狀態，近日澳洲Suzuki宣布將重新開放接訂，不過數量只有限量500輛，接著於11月時則會進一步發表五門版Jimny。
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Suzuki Jimny以其外型和地形能力，推出後就受到全球車迷瘋狂搶購，但由於訂單量實在太過龐大，因此各地都呈現缺車狀態，搶不到Jimny沒關係，今年1月Suzuki於印度發表五門版Jimny，計畫銷往非洲、中南美洲與日本等國家。五門版Jimny與一般三門Jimny相比，五門Jimny車身尺碼為3,985mmx 1,645mmx1,720mm，軸距也增長至2,590mm，動力則維持1.5升引擎，具有1045hp最大馬力與13.3kgm輸出。
除上述國家近日有消息指出澳洲也將推出五門版Jimny，時間點預計會在11月，據報導指出今年1月印度發表時澳洲就已收到200張訂單，至今訂單已破千張。在搶五門Jimny之前澳洲Suzuki也宣布將重新開放三門Jimny接單，不過數量很少只有限量500輛而已。