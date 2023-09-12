公股銀阻詐出招！國際支付綁定信用卡　限用持卡人本人手機門號

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為強化國際支付綁定身分驗證，建立消費即時通知機制，第一銀行也建議持卡人，加入第一銀行「LINE官方帳號」或下載iLEO APP即時掌握刷卡動態，遏阻詐騙集團將持卡人資訊綁定在他人手機上盜刷。
同時，為降低高齡金融詐騙情形發生，第一銀行也針對65歲以上持卡人寄送關懷簡訊，宣導客戶使用行動支付之安全觀念，並因應不斷變化的信用卡詐騙模式，定期以發送簡訊、電子郵件及帳單通知等方式提醒持卡人留意最新詐騙手法，強調勿點選不明之網路連結或提供密碼予他人，並進行交易監控，隨時依詐騙樣態滾動調整監控條件，後續更配合警方提供相關盜刷線索，共同打擊不法犯罪，以有效阻絕信用卡詐騙案件。
升級國際支付防範盜刷機制的還有兆豐銀行，一旦民眾進行綁卡，將核驗綁定該國際行動支付的手機門號，是否與持卡人當初辦卡時留存在銀行的手機門號一致，若發現不一致，民眾將無法完成綁定，除非本人親自致電客服中心，經過嚴謹的身分驗證後，才能完成綁定作業。換句話說，即便持卡人的卡號外流，詐騙集團也沒辦法將卡片資訊綁定在其他人的手機上盜刷，有效提升卡友的用卡安全。
兆豐銀行也透露，新制上路後，客服中心連續3天接獲的國際行動支付盜刷客訴都瞬間清零，顯示此做法確實對於用卡安全有幫助，即使有可能對正常持卡人有些微程度的不便，例如名下不只使用一支手機、或換過手機號碼者，亦或想把卡片綁訂在非手機裝置上如平板電腦的人，只要撥個電話給客服完成身分驗證即可，比起動輒被詐團盜刷數萬元後的沉痛損失，一通電話的時間絕對值得。
除了推出綁卡新制，銀行也成立「24小時信用卡防詐專責小組」，隨時進行交易監控，對異常情境進行管制，同時會依據偽冒交易樣態，滾動式調整預警系統的監控條件，近期不僅在查獲詐欺率、可用餘額上皆為Trace系統發卡銀行第一，偵測率也名列前茅，系統上路後已成功為遭盜刷的卡友守住高達96%可用餘額資產，即時防堵詐騙集團對客戶伸出魔手，多管齊下遏阻風險產生。