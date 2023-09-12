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公股銀阻詐出招！國際支付綁定信用卡　限用持卡人本人手機門號

▲公股銀行防詐出招，強化國際支付信用卡綁定機制，綁卡手機號碼限存留於銀行的本人手機門號。（示意圖／取自unsplash）
▲公股銀行防詐出招，強化國際支付信用卡綁定機制，綁卡手機號碼限存留於銀行的本人手機門號。（示意圖／取自unsplash）

記者顏真真／台北報導

國內詐騙猖獗，銀行也積極想新招防詐，公股銀行近來積極升級國際支付防範盜刷機制，包括第一銀行、兆豐銀行都規定綁定3大國際行動支付的手機號碼，限持卡人本人留存於銀行的手機門號，若發現不一致，就無法完成綁定，除非本人親自致電銀行客服，進行嚴謹的身分驗證後，才能完成綁定作業，以防堵層出不窮的國際支付盜刷案件，提高信用卡使用安全。

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近年來詐騙集團藉由發送手機簡訊，佯稱民眾未繳稅費或提供誘人優惠之交易模式，引導民眾至釣魚網站進行交易行為，導致盜刷事件頻傳，為保障客戶使用行動支付的便利與安全，公股銀行中唯一提供3大國際支付綁卡服務的第一銀行今（12）日就宣布，升級國際支付防範盜刷機制，主動檢核持卡人綁定國際支付的手機門號須與持卡人原留存於銀行的手機門號一致，若不一致，請先致電客服才可完成綁定作業。

為強化國際支付綁定身分驗證，建立消費即時通知機制，第一銀行也建議持卡人，加入第一銀行「LINE官方帳號」或下載iLEO APP即時掌握刷卡動態，遏阻詐騙集團將持卡人資訊綁定在他人手機上盜刷。

同時，為降低高齡金融詐騙情形發生，第一銀行也針對65歲以上持卡人寄送關懷簡訊，宣導客戶使用行動支付之安全觀念，並因應不斷變化的信用卡詐騙模式，定期以發送簡訊、電子郵件及帳單通知等方式提醒持卡人留意最新詐騙手法，強調勿點選不明之網路連結或提供密碼予他人，並進行交易監控，隨時依詐騙樣態滾動調整監控條件，後續更配合警方提供相關盜刷線索，共同打擊不法犯罪，以有效阻絕信用卡詐騙案件。

升級國際支付防範盜刷機制的還有兆豐銀行，一旦民眾進行綁卡，將核驗綁定該國際行動支付的手機門號，是否與持卡人當初辦卡時留存在銀行的手機門號一致，若發現不一致，民眾將無法完成綁定，除非本人親自致電客服中心，經過嚴謹的身分驗證後，才能完成綁定作業。換句話說，即便持卡人的卡號外流，詐騙集團也沒辦法將卡片資訊綁定在其他人的手機上盜刷，有效提升卡友的用卡安全。

兆豐銀行也透露，新制上路後，客服中心連續3天接獲的國際行動支付盜刷客訴都瞬間清零，顯示此做法確實對於用卡安全有幫助，即使有可能對正常持卡人有些微程度的不便，例如名下不只使用一支手機、或換過手機號碼者，亦或想把卡片綁訂在非手機裝置上如平板電腦的人，只要撥個電話給客服完成身分驗證即可，比起動輒被詐團盜刷數萬元後的沉痛損失，一通電話的時間絕對值得。

除了推出綁卡新制，銀行也成立「24小時信用卡防詐專責小組」，隨時進行交易監控，對異常情境進行管制，同時會依據偽冒交易樣態，滾動式調整預警系統的監控條件，近期不僅在查獲詐欺率、可用餘額上皆為Trace系統發卡銀行第一，偵測率也名列前茅，系統上路後已成功為遭盜刷的卡友守住高達96%可用餘額資產，即時防堵詐騙集團對客戶伸出魔手，多管齊下遏阻風險產生。

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