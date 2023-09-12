有23個足球場大！台灣金聯標售北港工業園區土地　驚人底價公開

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣金聯董事長施俊吉表示，有鑑於近來產業回流及企業擴廠殷切需求，台灣金聯釋出北港工業園區大面積工業用地，可協助解決工業用地難以取得課題，預估該園區未來可容納50多家廠商進駐，按照周邊工業區平均面積產值及員工人數計算，可提供1000個工作機會及每年40億元的產值，除可活絡工業土地使用與健全產業投資環境外，更可帶動雲林北港地區產業升級及經濟發展，創造地方、企業及民眾多贏局面。
施俊吉進一步分析，北港工業園區具有3大難以取代的特點及優勢，包括一、土地面積具規模經濟，產業鏈整合發揮綜效；二、土地成本低廉，設廠生產及員工居住需求完整到位；三、運輸系統便利，發展腹地充裕。他指出，此園區土地完整且方正，在產業自動化趨勢下，大面積土地可依廠商需求規劃，適合低污染之各項產業進駐，亦可整合上中下游廠商形成產業聚落，降低運輸成本，創造最大利益。
此外，目前雲林縣工業區土地平均單價已達每地坪15-19萬元，此園區土地價格相對低廉，這次包括可興建員工住宅的住宅區土地1318坪一併標售，可以滿足進駐企業員工定居之需求，而且本園區距離北港市區僅2公里，企業與員工所需工商服務及生活機能俱全。
不僅如此，他提到，此園區聯外道路運輸系統完善，得標買主購入後可興建廠房自用，亦可作規劃開發使用，只需佈設產業所需的公用設施等，即可達到提升產業投資環境效益，發展腹地充足，可因應產業擴展需求。
施俊吉強調，北港工業園區歷經該公司近10餘年債權取得、重整、破產等法律程序之處理，以及清理數萬公噸事業廢棄物、拆除60多棟破舊廠房與高達78公尺大煙囪後，終致產權完整，整個園區也由當初頹廢龐雜的破舊廠房，蛻變為嶄新素地風貌，重現再生活化契機的完整大型土地，為地區產業帶來新的動力，這也是台灣金聯公司善盡企業社會責任的最佳範例。