台中人快儲水！下周停水33小時、30萬戶受影響 市府提醒關抽水機
台中人注意了！自來水公司配合潭子、北屯的道路與管線工程施作，將自19日9時起至20日18時停水，共計33小時。停水用戶數估計25萬6998戶、水壓降低戶數4萬5269戶，共影響30萬2267戶，停水區域幾乎涵蓋整個舊台中市8行政區，以及大雅區及潭子區。
記者顏幸如／台中報導
台灣自來水公司第四區管理處表示，為配合台中市養工處辦理「台中市潭子區中山路一段386巷砌石護岸改建箱涵暨道路拓寬工程」、「台中市北屯區北屯路(三光巷-北屯路212巷)1350公釐送水幹管檢修工程」，預計自9月19日9時起至20日18時停水，共計33小時。
市府經發局說明，停水區域包含北屯區、北區、中區、西區、東區、南區、南屯區、西屯區、大雅區及潭子區，約25萬6,998戶；水壓降低區域包含南屯區、西屯區、北屯區及潭子區，約4萬5,269戶，請市民提前儲水，並關閉抽水機電源，避免馬達空轉而損壞或釀火災，復水後將抽水機「排氣閥打開排氣｣，避免空氣阻塞無法進水。
經發局表示，台水公司已規劃設置51處臨時取水站，並通知停水區域的里長、地方民意代表、工業區、軍區、大用水戶及綜合醫院等。市府與台水公司在停水期間建立網路即時通報平台，將隨時掌握工程進度及復水情形，以確保工程如期完工，使民眾不便降至最低。
此外，台水公司第四區管理處規劃設置51處臨時取水站，屆時可至停水資訊網站查詢。