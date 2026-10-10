今年雙十國慶連假將於10月10日登場，除了總統府前的國慶大會，全台各縣市也將舉辦升旗典禮，台北101、台東更分別推出國慶煙火秀，從白天到夜晚都有精彩活動。不過，為何中華民國國慶日會訂在10月10日？背後與1911年武昌起義、辛亥革命有關。《NOWNEWS今日新聞》整理雙十國慶由來，以及2026國慶大會、各縣市升旗典禮、台北101國慶展演與台東國慶煙火時間、地點一次看。
雙十國慶由來、為何訂在10月10日？武昌起義成關鍵
每年10月10日是中華民國國慶日，也就是俗稱的「雙十節」，背後與一場改變中國歷史走向的革命有關。1911年10月10日，革命人士在湖北武昌發動起義，揭開辛亥革命的序幕。隨著各地陸續響應，清朝統治逐漸瓦解，延續數百年的帝制最終在1912年2月12日正式終結。
1912年1月1日，孫中山在南京宣誓就任中華民國臨時大總統，中華民國正式成立，並以公曆作為紀年基礎，將1912年訂為民國元年。當時，1月1日被定為開國紀念日，象徵新政權的誕生。不過，中華民國的國慶日並非選在建國當天，而是另有歷史考量。
至於為何國慶日選在10月10日？1912年，臨時政府北遷北京後，決定以武昌起義發生的日期作為國慶日，藉此紀念辛亥革命的開端，以及革命志士推動政權更迭的歷史意義。自此，10月10日成為中華民國的重要紀念日，每年透過相關慶祝活動，紀念革命歷史與國家的發展。
🟡國慶日經典活動：升旗、煙火秀、國防展演
總統府國慶大會
115年國慶大會在總統府前廣場舉行，以「多元文化、民主活力、團結韌性」為主軸，分成序幕暖場、國慶典禮、主題表演3個階段。集結樂舞、儀隊、英雄車隊、防災韌性與空中操演，總統賴清德致詞、領唱國歌時，國旗機隊會吊掛長18公尺、寬12公尺的巨幅國旗飛越會場。
活動時間：10/10（六）9:00-12:00
活動地點：總統府前廣場
參加方式：線上報名（已截止）
🟡全台各縣市國慶日升旗典禮
各地縣市政府也於 10 月 10 日清晨舉辦盛大的國慶升旗典禮，且會發放限量免費紀念品，包含國慶隨行杯、POLI 密扣式水壺、運動毛巾及免費鮮乳等。《NOWNEWS今日新聞》特別依北中南順序整理六都升旗時間、地點與紀念品領取攻略。
🟡台北101國慶煙火＋無人機展演14分鐘
今年台北101國慶展演與台北市政府聯合舉辦，展演空域包括台北世貿一館、台北君悅酒店上空。施放時間、最佳位置、交通管制懶人包。
煙火施放時間：10月10日22:00
展演時長：14分鐘
展演內容：1分鐘序幕煙火+10分鐘無人機主秀+3分鐘壓軸煙火
最佳觀賞區：台北市政府前廣場、國父紀念館
🟡台東國慶煙火
雙十國慶煙火今年主場選在台東卑南溪出海口南岸，今年以「世界的方舟：南島台灣」為主題，30分鐘的高空焰火展演搭配南島原住民族音樂，結合台東壯闊山海景觀，還有24吋大型焰火，更將是歷年之最。活動詳細資訊懶人包一文看懂
煙火施放時間：10月10日20:00登場
施放時長：約30分鐘
最佳觀賞區：台東海濱公園、馬卡巴嗨公園、馬亨亨大道人行道、台東縣環保局對面停車場草皮空地、台東縣體育場看台區、台東凌霄寶殿、仁義南路堤防人行步道、搭船海上觀焰火（需付費）。
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每年10月10日是中華民國國慶日，也就是俗稱的「雙十節」，背後與一場改變中國歷史走向的革命有關。1911年10月10日，革命人士在湖北武昌發動起義，揭開辛亥革命的序幕。隨著各地陸續響應，清朝統治逐漸瓦解，延續數百年的帝制最終在1912年2月12日正式終結。
1912年1月1日，孫中山在南京宣誓就任中華民國臨時大總統，中華民國正式成立，並以公曆作為紀年基礎，將1912年訂為民國元年。當時，1月1日被定為開國紀念日，象徵新政權的誕生。不過，中華民國的國慶日並非選在建國當天，而是另有歷史考量。
至於為何國慶日選在10月10日？1912年，臨時政府北遷北京後，決定以武昌起義發生的日期作為國慶日，藉此紀念辛亥革命的開端，以及革命志士推動政權更迭的歷史意義。自此，10月10日成為中華民國的重要紀念日，每年透過相關慶祝活動，紀念革命歷史與國家的發展。
總統府國慶大會
115年國慶大會在總統府前廣場舉行，以「多元文化、民主活力、團結韌性」為主軸，分成序幕暖場、國慶典禮、主題表演3個階段。集結樂舞、儀隊、英雄車隊、防災韌性與空中操演，總統賴清德致詞、領唱國歌時，國旗機隊會吊掛長18公尺、寬12公尺的巨幅國旗飛越會場。
活動時間：10/10（六）9:00-12:00
活動地點：總統府前廣場
參加方式：線上報名（已截止）
各地縣市政府也於 10 月 10 日清晨舉辦盛大的國慶升旗典禮，且會發放限量免費紀念品，包含國慶隨行杯、POLI 密扣式水壺、運動毛巾及免費鮮乳等。《NOWNEWS今日新聞》特別依北中南順序整理六都升旗時間、地點與紀念品領取攻略。
🟡台北101國慶煙火＋無人機展演14分鐘
今年台北101國慶展演與台北市政府聯合舉辦，展演空域包括台北世貿一館、台北君悅酒店上空。施放時間、最佳位置、交通管制懶人包。
煙火施放時間：10月10日22:00
展演時長：14分鐘
展演內容：1分鐘序幕煙火+10分鐘無人機主秀+3分鐘壓軸煙火
最佳觀賞區：台北市政府前廣場、國父紀念館
雙十國慶煙火今年主場選在台東卑南溪出海口南岸，今年以「世界的方舟：南島台灣」為主題，30分鐘的高空焰火展演搭配南島原住民族音樂，結合台東壯闊山海景觀，還有24吋大型焰火，更將是歷年之最。活動詳細資訊懶人包一文看懂
煙火施放時間：10月10日20:00登場
施放時長：約30分鐘
最佳觀賞區：台東海濱公園、馬卡巴嗨公園、馬亨亨大道人行道、台東縣環保局對面停車場草皮空地、台東縣體育場看台區、台東凌霄寶殿、仁義南路堤防人行步道、搭船海上觀焰火（需付費）。