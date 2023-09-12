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Mini再提Vision Urbanaut概念車，更大更舒適的Mini廂型車有望成真？

▲ Mini再提Vision Urbanaut概念車，更大更舒適的Mini廂型車有望成真？
▲ Mini再提Vision Urbanaut概念車，更大更舒適的Mini廂型車有望成真？

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Mini日前推出全新世代Mini Countryman，同時也是有史以來尺碼最大的Mini Countryman，不過在接受訪問時Mini又再度提起2020年帶來的Mini Vision Urbanaut概念車，透露五座以上的Mini是可行的，這是否意味著Mini Vision Urbanaut將有望成真？

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Mini日前推出全新世代Mini Countryman，其中車長增加13mm來到4,429mm、車高也增加了6mm，也因此成為歷代最大最寬敞的Mini Countryman，然而在發表接受訪問時，Mini又再度提到Mini Vision Urbanaut概念車，且還透露五座以上廂型車的可能性。

日前推出Mini Countryman時又提到2020年展出的Mini Vision Urbanaut概念車。
日前推出Mini Countryman時又提到2020年展出的Mini Vision Urbanaut概念車。
Mini Vision Urbanaut概念車於2020年「#NEXTGen 2020」集團活動現身，但眾人看到Mini Vision Urbanaut概念車都大感驚訝，但其實最初的Mini只想利用最有效率的設計，打造理想都會用車雛形。而此次再提Mini Vision Urbanaut概念車，執行長表示Mini Vision Urbanaut概念車的座位配置並無明確規定，可以是實用也可以是具有寬大休息空間功能。

對於品牌或消費者而言，新世代Mini Countryman已來到最佳尺碼比例，若再放大尺碼就會脫離品牌與消費者對Mini的想法，因此與其放大現行車型不如打造一款全新車型。從執行長的想法來看，當自動駕駛逐步朝Level 5邁進甚至在此之前，或許有機會看到Mini實現廂型車的想法。

以居家為訴求的Mini Vision Urbanaut概念車，車內有著相當寬敞舒適的空間。
以居家為訴求的Mini Vision Urbanaut概念車，車內有著相當寬敞舒適的空間。
Mini認為與其不斷放大尺碼不如打造全新車型。
Mini認為與其不斷放大尺碼不如打造全新車型。

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AI倪珍報新聞