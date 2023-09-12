預測地震有望！「太空魔方」助攻　中央大學解開地震前兆物理機制

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團隊觀測發現2017年11月12日規模M7.3兩伊地震8至10天前，電離層全電子含量亦是顯著異常增加，十分吻合18年的統計結果，而且這些異常增加會頻繁出現在該地震震央之小區域上空。
該團隊進一步利用電漿物理發電機原理，分析福衛五號先進電離層探測儀同時同地所量測之離子速度，得知引發此M7.3地震電離層前兆為0.26毫伏每米之向東電場。值得注意的是，全電子含量與福衛五號離子濃度具有相同的變化趨勢，說明研究結果完全吻合電漿准電中性之物理特性和岩石層－大氣層－電離層耦合效應。
中央大學指出，此次的研究團隊，除劉正彥之外，還包括中央大學太空科學與工程學系教授趙吉光、統計研究所教授陳玉英、太空系主任張起維、太空研究中心彥助理研究員張富淵與林其，以及太空系博士生文允晟等人。
劉正彥表示，這項重要成果歸功於台灣首顆自主研發的光學遙測衛星—福爾摩沙衛星五號，以及中央大學自主研發的科學酬載-先進電離層探測儀（AIP）。光學遙測影像儀ORSI有如「千里眼」，而AIP像「順風耳」，兩者相輔相成，共同完成防災、減災、救災任務。AIP雖然重量僅佔福衛五號的百分之一，但卻讓科學探索如虎添翼，也經過科學團隊鍥而不捨的努力，終於找到其物理機制，是歷史性的突破。
「地震預測是一項極爲艱巨和挑戰的工作，要知道何時發生、發生地點和規模大小，須賴可靠的前兆訊息。」劉正彥說，當中的關鍵在於趙吉光歷經20多年努力打造出的「太空魔方」，利用純金篩網，建構完成全世界最精準之電離層電漿探測儀，並可以高時空解析度量測離子濃度、離子溫度、離子速度等，因此得以窺見電離層太空天氣和觀察地震電離層前兆的奧秘。