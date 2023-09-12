今日廣場》陳正敬／高虹安，妳是來幹嘛的？

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當立委的時候沒有真的表現出什麼特別的戰力，除了網軍吹的東西以外，也沒有真的推動過什麼政策，我看到的就是罵、罵、罵，然後再用行銷公司或是特定媒體去包裝，塑造出一個理工女的形象。喔，當時她支持新竹的大車站計畫，還在立院拜託交通部一定要通過這筆前瞻預算。
接下來更有趣，她突然要選新竹市長，理由僅僅是因為她曾待過鴻海。先不說鴻海到底在業界風評如何，光是這個理由也無法說服，更別說她待鴻海時間沒有真的很長。
一開始她在選舉行程中興趣缺缺，這種台北出生的公主見多了，怎麼可能受得了選舉緊湊的行程？她也的確表現出「選假」的樣子，因為候選人的表情永遠不會騙人，在她眼裡新竹就是一個鄉下地方，這些選民都是什麼都不懂的阿公阿嬤，她對新竹一點感情也沒有。比起專業官僚的沈慧虹和外型親民的林耕仁，一臉高傲的高虹安的確沒有什麼優勢。
接著她那句名言「我是臺大斐陶斐」，其實也只是她的歧視本質暴露出來。但這歧視在我看來也很虛偽，正港的歧視是來自內心，不是在嘴巴上，要平等做不到，要歧視也做半套。公積金邏輯也是一樣，我看到的是一個從小被寵壞的女生，認為天底下這一切都是憑空出現的，喔，就是大家最討厭的順便心態「啊用一下會怎樣」。這種心態我反而覺得比較像菜市場阿嬤，能佔得便宜就佔，能用就用，不問來歷有沒有問題，這也呈現出她對於這世界的所有態度。
最後在藍白政治棄保當上市長得高虹安，終於要「自己當老闆」了，以前在鴻海、在立院，上面都有老闆，現在當市長，自己是老闆。但這老闆也很空，背後大小股東透過她控制市府。最後終於一切業力引爆，因為怕被抓到金流，就都使用大小股東提供的豪宅和名車；原本為了避嫌不敢讓男友掛市府官職，卻因為沒有官職爆發出面首干政。然後一堆官司纏身，準備坐牢，依照這些案件和她後來的表現，坐完牢出來也60出頭。
回過頭來，我還是會很想問「妳到底來幹嘛的？」她也許會回「是郭董要我來當立委的」、「是宣董要我選市長的」、「是我男友要我簽這個公文的」。對，都是別人的錯，妳到底來幹嘛的？
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