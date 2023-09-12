美越關係升級　陸學者：美越對中國牽制南海問題

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上觀新聞引述復旦大學美國研究中心教授韋宗友的意見表示，越南對外關係大致分為「全面夥伴關係」、「戰略夥伴關係」和最高級別「全面戰略夥伴關係」，越南先前僅與中國、俄羅斯、印度和韓國建立了全面戰略夥伴關係。
「相比前任政府，拜登政府更注重聯盟和夥伴在美國對外戰略，包括印太戰略中的作用和地位」，韋宗友指出，對美國來說，遍布全球的盟友和夥伴關係是其獨有資產，必須加以利用；越南是南海爭議當事方，透過這次升級關係，美國希望借助越南在南海問題上對中國形成牽制，在安全領域加大對中國的圍堵。
韋宗友認為，拜登政府在高科技領域對中國推進「小院高牆」式限制與封鎖，在此背景下，這次美越關係升級內容之一是加強雙方在人工智慧、供應鏈等領域的合作，這可能導致部分美國企業業務轉移，為越南帶來利多，這是美國拉攏越南作為之一。
報導引述中國國際問題研究院亞太研究所副所長杜蘭的分析指出，今年是美越建立全面夥伴關係10週年，美國近年來一直在推動雙邊關係升級，對於越南積極投入、大力拉攏，包括贈送大批軍事裝備、培訓越南軍方人員、邀請越南軍隊參加聯合軍演、派遣美國航空母艦雷根號訪越等。
杜蘭表示，拜登政府大力推進印太戰略，擴大東南亞地區影響力，越南是一個重要合作夥伴。這次美越關係升級，另也側重半導體、供應鏈、應對氣候變遷等方面合作，美方也派出商業代表團；「越南方面則希望通過加強與美國的合作，來解決國內經濟面臨的一些問題」。
美越仍有系列分歧矛盾短期內難獲解決。
韋宗友提到，美越在政治制度、意識形態等方面存有分歧，這在短期內難獲解決；美國總統大選將近，美國內部政治可能有變，這也會導致外界對於現有政策延續性存疑；另外越南奉行「四不」國防政策，不容許任何國家在越南建立軍事基地、不參加任何軍事聯盟、不使用武力對付任何國家、不聯合一國反對另一國。
「因此，越南不會在外交等領域完全倒向美國一邊，在與美國升級雙邊關係的同時，越南方面也會避免導致中越關係緊張」，韋宗友說。
杜蘭認為，越南外交戰略一向奉行獨立自主，在大國間保持平衡。有鑑於美越雙方各取所需，預計美越關係還會進一步深化；但是兩國固有系列矛盾短期內難獲解決，越南對美國的信任也難以一夕達成。（編輯：張淑伶）1120912