柯文哲拋外部檢舉黨職機制 吳欣岱：被舉報就當抹黑、花錢也沒用
民眾黨近來遭爆染黑、染黃，更被外界嘲諷稱是「民眾堂」，主席暨總統參選人柯文哲擬成立外部第三方平台，黨內可匿名檢舉不法的黨職人員。對此台灣基進立委參選人吳欣岱今（12）日表示，柯文哲成立外部平台只為卸責，只要死性不改，把舉報當抹黑，花再多錢請國際知名公司做也沒有用。
記者陳威叡／台北報導
吳欣岱表示，柯文哲宣布成立外部第三方平台，藉此匿名檢舉黨職不法根本就只是在轉移焦點、並且以此做為卸責的手段。其實每個政黨以及政治人物都會犯錯，但重點是有沒有面對的勇氣，柯文哲現在將責任丟給第三方，就是不敢面對問題、解決問題。
吳欣岱說，柯文哲的愛將高虹安貪汙被起訴，李忠庭常常以高的男友身分出去「談事情」、喬標案，成為地下市長。但是柯文哲卻決定全黨挺一人，面對最新的爭議悶不吭聲，消極應對，「這樣的處理方式就算有100個平台也沒有任何作用」。
吳欣岱表示，柯文哲的台南選哲之友會找來周陳秀霞擔任後援會總會長、周五六擔任貴賓。但是全台灣都知道周陳秀霞、周五六背景複雜，顯然柯文哲為了獲取政治利益，即使知道對方有黑金背景，也可以找來支持，標準根本就是自己說得算。
吳欣岱說，其實如果有心處理，不論是媒體、網路KOL或是一般民眾爆料，這些都是很好的第三方舉報平台。但是往往大家踢爆舉發之後就石沉大海，或是被柯文哲抹成是政治攻擊。認為只要柯文哲的死性不改，把舉辦當抹黑，「花再多錢請國際知名公司做也沒有用」。