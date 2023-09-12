英國會研究員涉共諜 外交部：未曾訪台、對訪賓有嚴謹評估機制
英國國會一名研究人員凱希因涉嫌替中國從事間諜活動而被捕，而近日我國與英國下議院來往密切，是否曾刺探我國情資。外交部發言人劉永健今（12）日表示，目前掌握凱希未曾訪台，外交部對訪賓有一套嚴謹的評估機制。
記者邱新博／台北報導
根據英國媒體泰唔士報（The Times）披露，英國一名保守黨國會研究員因涉嫌替中國擔任間諜被捕，當事人是28歲的凱希（Chris Cash）。他曾擔任英國國會議員交流平台「中國研究小組」主任、首席研究員。該小組不少成員皆與台灣互動密切，包括去年9月接任內政副大臣的圖根哈特（Tom Tugendhat）及外委會主席克恩斯（Alicia Kearns）。
外交部今進行例行記者說明會，對於凱希是否曾應邀訪台或與台灣有接觸？有無可能刺探我方的情資？由於近來經常有外賓來訪拜會高層及國安單位，外交部是否有具體措施防範其中可能混有中國間諜的隱憂？
對此，外交部發言人劉永健表示，就我方目前掌握的資料，並沒有凱希來訪，以及與我方高層接觸的紀錄。
至於如何防範訪賓中可能存有中國間諜？劉永健說，外交部對於重要訪賓的邀請、在台拜會的對象，以及聽取簡報的內容都有一套嚴謹的評估機制，政府國安單位之間相關的橫向聯繫也非常的密切。
而凱希是在今年3月遭到逮捕，根據BBC報導，凱希11日透過律師發表聲明強調自己徹底清白。