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聯合國大會開議　加拿大政要挺台入聯

▲第78屆聯合國大會5日開議，加拿大政要紛紛聲援支持台灣加入聯合國體系。（圖／取自unsplash）
▲第78屆聯合國大會5日開議，加拿大政要紛紛聲援支持台灣加入聯合國體系。（圖／取自unsplash）

中央社

（中央社記者程愛芬溫哥華11日專電）第78屆聯合國大會5日開議，加拿大政要紛紛聲援支持台灣加入聯合國體系，總理杜魯道日前強調軍艦穿越台灣海峽必要性，讓駐外單位和僑界振奮，籲聯合國接納台灣成為會員。

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駐加拿大代表曾厚仁最近陸續在渥太華和蒙特婁會見許多加拿大政治人物，上週還陪同立委陳亭妃、蔡適應、陳明文和陳歐珀赴位於蒙特婁的國際民航組織（ICAO）總部，拜會多名國會議員和多國派駐ICAO官員。

曾厚仁對中央社表示，今年聯合國的主題是「重建信任與重新激勵全球團結」，正當全球面臨諸多挑戰，保持開放對話是重要的一步，允許台灣有意義地參與聯合國體系，是一個好的開始，對全球有益。

曾厚仁指出，美國聯邦眾議院在今年7月25日通過「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），強調聯合國大會第2758號決議是在處理中國代表權問題，並未涉及台灣在聯合國的代表權，也沒有對中華人民共和國與台灣的關係採取立場，或包含任何涉及台灣主權的聲明。

曾厚仁說，美國已經採取釜底抽薪解決台灣國際地位的方法，很多加拿大國會議員還不是很清楚，「在我們宣導下，我相信會產生漣漪效應」。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）日前接受媒體訪問時，主動提到軍艦穿越台灣海峽的必要性。曾厚仁也說，這顯示加拿大願意用更公開積極的方式支持台灣。相信加拿大會逐漸認識2758號決議內容，全面支持台灣加入聯合國體系。

多位加拿大參眾議員近期都公開在社群發文支持台灣加入聯合國，包括參議員麥克費德倫（Marilou McPhedran）、郝薩科斯（Leo Housakos）、麥唐納（Michael Macdonald），以及眾議員馬凱（John McKay）、史葛洛（Judy Sgro）、古柏（Michael Cooper）、亞可諾（Angelo Iacono）、吉努斯（Garnett Genuis）、蘭茲曼（Melissa Lantsman）。

眾議院國防委員會主席馬凱今年4月曾率團訪問台灣，他在推文上憶起當時赴台感受，稱「代表團會見了台灣總統，親眼目睹台灣人民卓越的民主精神。他們應該在聯合國席位上占有一席之地，他們的聲音是無價的」。

古柏說：「民主台灣被排除在聯合國系統之外的原因只有一個，就是北京的欺凌。加拿大政府應加倍努力支持我們的盟友台灣爭取有意義的參與。」

麥唐納說：「排除台灣只會降低這些國際機構的可信度。」

加拿大政壇最具指標性的媒體「國會山莊時報」（The Hill Times）刊登外交部長吳釗燮的專文，標題為「聯合國應允許台灣加入」（The United Nations should allow Taiwan to participate）。文章內容提到中國的威權擴張，稱「維護台海和平符合各方最佳利益」。

「溫哥華太陽報」（Vancouver Sun）也刊登駐溫哥華辦事處長劉立欣的文章，題為「加拿大應敦促聯合國讓台灣參與」（Canada should push the United Nations to allow Taiwan to participate）。

文章強調台灣的民主和多元都是亞洲第一，不僅性別平等有出色表現，倡導同性婚姻權利也創亞洲先例，還提到加拿大目前正飽受山火和醫療短缺之苦，台灣在環境問題和公共衛生的經驗可提供幫助。

加拿大台灣僑界則以多種方式支持台灣。近百位多倫多僑界人士上週舉辦歡迎陳亭妃、蔡適應、陳明文和陳歐珀的立委訪問團餐會，為「台灣入聯」集氣。

大溫哥華台灣僑界聯合會發聲明公開呼籲國際社會正視台灣，指出「聯合國的永續發展目標中，台灣是不可或缺的夥伴」。（編輯：張芷瑄）1120912

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