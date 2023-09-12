聯合國大會開議　加拿大政要挺台入聯

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曾厚仁對中央社表示，今年聯合國的主題是「重建信任與重新激勵全球團結」，正當全球面臨諸多挑戰，保持開放對話是重要的一步，允許台灣有意義地參與聯合國體系，是一個好的開始，對全球有益。
曾厚仁指出，美國聯邦眾議院在今年7月25日通過「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），強調聯合國大會第2758號決議是在處理中國代表權問題，並未涉及台灣在聯合國的代表權，也沒有對中華人民共和國與台灣的關係採取立場，或包含任何涉及台灣主權的聲明。
曾厚仁說，美國已經採取釜底抽薪解決台灣國際地位的方法，很多加拿大國會議員還不是很清楚，「在我們宣導下，我相信會產生漣漪效應」。
加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）日前接受媒體訪問時，主動提到軍艦穿越台灣海峽的必要性。曾厚仁也說，這顯示加拿大願意用更公開積極的方式支持台灣。相信加拿大會逐漸認識2758號決議內容，全面支持台灣加入聯合國體系。
多位加拿大參眾議員近期都公開在社群發文支持台灣加入聯合國，包括參議員麥克費德倫（Marilou McPhedran）、郝薩科斯（Leo Housakos）、麥唐納（Michael Macdonald），以及眾議員馬凱（John McKay）、史葛洛（Judy Sgro）、古柏（Michael Cooper）、亞可諾（Angelo Iacono）、吉努斯（Garnett Genuis）、蘭茲曼（Melissa Lantsman）。
眾議院國防委員會主席馬凱今年4月曾率團訪問台灣，他在推文上憶起當時赴台感受，稱「代表團會見了台灣總統，親眼目睹台灣人民卓越的民主精神。他們應該在聯合國席位上占有一席之地，他們的聲音是無價的」。
古柏說：「民主台灣被排除在聯合國系統之外的原因只有一個，就是北京的欺凌。加拿大政府應加倍努力支持我們的盟友台灣爭取有意義的參與。」
麥唐納說：「排除台灣只會降低這些國際機構的可信度。」
加拿大政壇最具指標性的媒體「國會山莊時報」（The Hill Times）刊登外交部長吳釗燮的專文，標題為「聯合國應允許台灣加入」（The United Nations should allow Taiwan to participate）。文章內容提到中國的威權擴張，稱「維護台海和平符合各方最佳利益」。
「溫哥華太陽報」（Vancouver Sun）也刊登駐溫哥華辦事處長劉立欣的文章，題為「加拿大應敦促聯合國讓台灣參與」（Canada should push the United Nations to allow Taiwan to participate）。
文章強調台灣的民主和多元都是亞洲第一，不僅性別平等有出色表現，倡導同性婚姻權利也創亞洲先例，還提到加拿大目前正飽受山火和醫療短缺之苦，台灣在環境問題和公共衛生的經驗可提供幫助。
加拿大台灣僑界則以多種方式支持台灣。近百位多倫多僑界人士上週舉辦歡迎陳亭妃、蔡適應、陳明文和陳歐珀的立委訪問團餐會，為「台灣入聯」集氣。
大溫哥華台灣僑界聯合會發聲明公開呼籲國際社會正視台灣，指出「聯合國的永續發展目標中，台灣是不可或缺的夥伴」。（編輯：張芷瑄）1120912