解決旱季缺水問題　蔡其昌爭取抗旱水井灌溉使用

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今(12)日立法院副院長蔡其昌邀集農業部農田水利署臺中管理處長王曼菁、農業部農村發展及水土保持署臺中分署副工程司陳鍵鑫、市議員施志昌等人共同前往抗旱水井鑿井處會勘，預計鑿設兩口抗旱水井，總經費794萬元，將於113年4月前完工。
蔡其昌表示，農業是國家的根本，近年來因為極端氣候變遷的問題，全球的農業及農民都遭受到很嚴峻的挑戰，特別是水資源的問題，時而淹水、時而缺水，也因此水資源的治理變成很重要的課題，透過前瞻基礎建設預算的編列，能夠向中央爭取更充足的經費協助台中的農民，從保存水源、開發水源、農水渠路整治等等。
蔡其昌說，爭取外埔區鑿設兩口抗旱水井，抗旱水井的功能主要是在缺水時，能夠及時啟用來供應4000頓的水，這是對於農業非常重要的設施，後續也還有其他地區也會陸續鑿設，一方面透過爭取中央水利署預算，協助地方政府將治水工作做好，降低淹水的風險，另一方面爭取預算解決缺水問題，將水資源多元開發、保存並妥善的善用，期盼能夠替農民把問題處理，解決大家的擔憂。
議員施志昌提到，此項工程是未雨綢繆，先替農民將水源準備好，非常感謝副院長蔡其昌一路以來都和農民站在一起，一起替農民解決問題。我們的農民很認真種植也很會種植，但仍是靠天吃飯，也因此透過政府事先開發水源、鑿設抗旱水井，就能夠解決旱災發生時對農民的影響，與其政府等到天災影響後再給予補助，倒不如現在就先替農民把可能的缺水問題解決，我想這是非常好的方向。
農業部農田水利署臺中管理處處長王曼菁表示，因旱季時灌溉用水不足影響農業利用，為保障農業發展，在立法院副院長蔡其昌協調之下爭取特別預算供水源開發，鑿設抗旱水井供缺水時抽取地下水灌溉，期盼解決農民缺水之苦。