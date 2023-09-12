網路開直播「拉K」教吸毒　警登門逮恍神F奶辣妹

解決旱季缺水問題　蔡其昌爭取抗旱水井灌溉使用

▲立法院副院長蔡其昌邀集農業部農田水利署等相關單位共同前往抗旱水井鑿井處會勘(圖／蔡其昌服務處提供2023.9.12)
▲立法院副院長蔡其昌邀集農業部農田水利署等相關單位共同前往抗旱水井鑿井處會勘(圖／蔡其昌服務處提供2023.9.12)

記者柳榮俊/台中報導

近來因極端氣候的影響下，水資源的取得與保留問題嚴峻，對於地方農作物生產及農民生計造成威脅，今（112）年初時，更發生農業灌溉水源不足等狀況，對此，立法院副院長蔡其昌除缺水時協助調度抽水設備、抽取伏流水應急等，後續也向農業部農田水利署爭取編列預算，鑿設抗旱水井供未來缺水時可抽取地下井水灌溉，期盼解決農民未來可能面臨的缺水問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀

今(12)日立法院副院長蔡其昌邀集農業部農田水利署臺中管理處長王曼菁、農業部農村發展及水土保持署臺中分署副工程司陳鍵鑫、市議員施志昌等人共同前往抗旱水井鑿井處會勘，預計鑿設兩口抗旱水井，總經費794萬元，將於113年4月前完工。


蔡其昌表示，農業是國家的根本，近年來因為極端氣候變遷的問題，全球的農業及農民都遭受到很嚴峻的挑戰，特別是水資源的問題，時而淹水、時而缺水，也因此水資源的治理變成很重要的課題，透過前瞻基礎建設預算的編列，能夠向中央爭取更充足的經費協助台中的農民，從保存水源、開發水源、農水渠路整治等等。


蔡其昌說，爭取外埔區鑿設兩口抗旱水井，抗旱水井的功能主要是在缺水時，能夠及時啟用來供應4000頓的水，這是對於農業非常重要的設施，後續也還有其他地區也會陸續鑿設，一方面透過爭取中央水利署預算，協助地方政府將治水工作做好，降低淹水的風險，另一方面爭取預算解決缺水問題，將水資源多元開發、保存並妥善的善用，期盼能夠替農民把問題處理，解決大家的擔憂。


議員施志昌提到，此項工程是未雨綢繆，先替農民將水源準備好，非常感謝副院長蔡其昌一路以來都和農民站在一起，一起替農民解決問題。我們的農民很認真種植也很會種植，但仍是靠天吃飯，也因此透過政府事先開發水源、鑿設抗旱水井，就能夠解決旱災發生時對農民的影響，與其政府等到天災影響後再給予補助，倒不如現在就先替農民把可能的缺水問題解決，我想這是非常好的方向。


農業部農田水利署臺中管理處處長王曼菁表示，因旱季時灌溉用水不足影響農業利用，為保障農業發展，在立法院副院長蔡其昌協調之下爭取特別預算供水源開發，鑿設抗旱水井供缺水時抽取地下水灌溉，期盼解決農民缺水之苦。

中市普利共好商城中秋開跑　國宴主廚展廚藝

柬埔寨亡人節將至　議員籲市府助社群擴大舉辦

台中技職連續6年榮獲中央評鑑「優等」最高殊榮

中市興中停車場工程延宕　議員：復工遙遙無期

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞