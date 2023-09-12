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改善北屯市場周邊自來水壓不足　莊競程：10月將汰換管線

▲北屯市場與監理站周邊自來水壓不足，造成居民用水不便，立委莊競程爭取將於10月中旬進行汰換管線工程(圖／莊競程服務處提供2023.9.12)
▲北屯市場與監理站周邊自來水壓不足，造成居民用水不便，立委莊競程爭取將於10月中旬進行汰換管線工程(圖／莊競程服務處提供2023.9.12)

記者柳榮俊/台中報導

台中市北屯市場與監理站周邊自來水壓不足，常發生破管，造成居民用水不便，經立委莊競程爭取，自來水公司第四區管理處，將於10月中旬進行汰換管線工程，預計30工作天完成，未來可改善北京里、金龍里一帶用水問題。

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立委莊競程表示，北屯區北屯市場與監理站一帶，多年來自來水管線老舊，導致破管漏水頻傳，居民抱怨連連，2022年他接獲北京里長蘇乙青、金龍里長楊文欽等人陳情，希望儘速辦理自來水管線汰換，讓居民有正常自來水可用。


莊競程指出，為爭取自來水公司改善老舊管線問題，他多次向自來水公司反映，並邀集蘇乙青、楊文欽與自來水公司召開兩次協調會，最近終於傳出好消息，自來水公司同意進行汰換管線工程，並將自來水管線口徑加大，改善水壓問題。


為讓居民了解開工期程，降低施工期間造成不便，莊競程服務處與自來水公司12日在進化北路53巷2號前，舉辦自來水汰換工程說明會，包括莊競程，市議員謝家宜、曾朝榮、陳俞融，自來水第四區管理處副處長張子中，蘇乙青、楊文欽，以及台中市府建設局、經發局等代表多人參加。


張子中說，北屯市場與監理站周邊汰換管線工程，預計10月中旬開工，汰換管線總長度498公尺，將汰換為較耐用、防漏之延性石墨鑄鐵管（DIP），可避免日後因管線材料老舊導致破管漏水的情形，將改善北京里、金龍里一帶民生生活用水水質與水壓，降低漏水率，總經費596萬元，約有50餘戶受惠。


謝家宜、曾朝榮、陳俞融異口同聲表示，這次自來水管汰換工程，地方期待已久，未來可解決水壓不足問題，避免發生停水問題，居民都很期待，議員們提醒自來水公司，應做好施工期間的各項交通維護計畫，降低對居民造成的不便，儘早提升民生用水品質。

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