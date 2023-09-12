基泰1億元終於到帳！北市府證實下午匯入信託契約仍研擬中

基泰建設建案「基泰大直」因施工不慎導致鄰房塌陷，基泰建設總經理馮先勉與台北市府於１０日達成協議，要信託1億元至台北市政府指定富邦銀行帳戶，然而昨卻被抓爆是匯入「自家帳戶」，惹來台北市府與市議員輪番砲轟；台北市府發言人殷瑋今（12）日證實，基泰已經將金額匯入指定帳戶中。 我是廣告 請繼續往下閱讀 台北市府發言人殷瑋下午表示，基泰已經將1億元的信託基金匯進市府的指定帳戶，但關於信託契約，殷瑋表示，使用管理規則和信託架構仍在研擬協商中。基泰建設自事發以來，其高層對於事件處理態度屢遭外界批評，先是神隱兩天讓市府無法聯絡上；連在重大訊息記者會中，重申與市府達成的三項協議的第一項，提撥1億元匯入市府法務局指定的富邦銀行帳戶之中做信託用於受災戶往後的救災與復原安置都沒做到，馮先勉甚至在受訪時拿出匯款證明稱「已經匯入」帳戶都被抓包說謊，是匯到自家在富邦銀行的帳戶，直到今日才將1億匯入北市府指定帳戶中。更多「北市大直民宅塌陷」相關新聞。避免再次發生相同悲劇 郭倍宏：找出基泰大直案坍塌原因馮先勉指北市府要求基泰退居第二線 李四川酸：有站在第一線過？議員點名基泰建設顧問在市府當門神 李四川否認：對同仁不公平基泰建設批北市府要搞垮企業 蔣萬安：我不在乎建商的眼淚