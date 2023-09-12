不只高虹安！這些政壇女力都被男朋友害慘 她被搞到落選還吃官司
近日新竹市長高虹安男友李忠庭被爆出干政，還大動作發表聲明澄清，不過外界仍對其說法有疑慮，在政壇上其實也有不少政治人物因為另一半作為，捲入政治風波，《NOWnews今日新聞》盤點幾位曾因為枕邊人，導致自身陷入爭議或官司的政治人物。
記者林怡昕／台北報導
高虹安近日先是捲入坐豪車爭議後，又被踢爆其男友李忠庭承租豪宅，不過，該房東擁有濃厚的建商背景，遭外界質疑高虹安以男友身分，實質為白手套和建商承租豪宅，不只如此，前新竹市文化局長也揭露李忠庭干政，常把府內員工單獨約出去談事情，對此李忠庭發聲明澄清，自己絕無所謂私下喬事情，也沒有所稱任何無償或以低價收受建商利益的情形。
立委高嘉瑜外型甜美，被封為「港湖女神」，不過，2021年底被爆出，高嘉瑜遭到其前男友林秉樞家暴、偷拍不雅照，對高嘉瑜施暴痛毆、鎖喉、拖行，導致她右臉、頭部、四肢多處挫傷，甚至囚禁高嘉瑜長達2日，事件震撼政壇，最終，林秉樞依傷害、偽造文書等13罪，遭判刑2年10月，其中傷害罪8月不得易科罰金。
有「甜心議員」稱號的前台北市議員林穎孟，遭查出涉嫌夥同前男友葉耀彰，將其私人公司內部一名員工，登載為公費助理，以此詐領26萬助理費，檢方調查後，將她及前男友依貪汙治罪條例起訴，林穎孟也在去年地方大選連任失利。
台中市議員吳佩芸在去年選舉前夕，遭網媒刊登與前男友的私密影片，當時吳佩芸大陣仗到地檢署，提告前男友等人違反選罷法，最終，該網媒社長被依違反《個人資料保護法》等罪起訴，不過楊姓前男友因為手機、電腦經還原後，並無該影片，也無證據顯示有寄發影片給他人，被檢方予以不起訴處分。