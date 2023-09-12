籃球／鋼鐵人組「七龍珠」組合 簽下英籍中鋒比克攜手悟空出擊
「七龍珠」正邪在高雄合體！不只悟空，鋼鐵人宣布簽下禁區大將「比克大魔王」，PLG聯盟高雄鋼鐵人今(12)日簽下英國籍中鋒比克(Kavell Bigby-Williams)，比克今年27歲，身高211公分，體重113公斤，出生於英國，並擁有牙買加及多明尼加血統。比克主打中鋒位置，解讀比賽能力的和空間感敏銳度高，配合隊友站位，於底線埋伏找到攻擊機會，靈活且反應快，並有中長距離投射能力，二波籃板的補扣更成家常便飯，封阻能力也相當優秀。
運動中心/綜合報導
比克曾代表英國參與U18及U20賽事，且於U20繳出場均「雙十」的表現。畢業後投入NBA選秀，惜未受球團青睞，而後先至NBA G聯盟發展，征戰過義大利、比利時、波蘭、法國等歐洲聯賽以及委內瑞拉職業籃球聯賽，近期更代表英國出戰歐錦賽、世界盃。
大學曾就讀NJCAA D1吉列學院，菜鳥年就有得分籃板準「雙十」的表現，第二年更繳出場均16.8分、3.6籃板、5.6阻攻成績單，被評選為當年NJCAA最佳球員。隨後轉戰NCAA一級球隊俄勒岡州及出品「俠客」歐尼爾、班西蒙斯的強權路易斯安那州立大學，路易斯安那州立大學曾與NBA灰狼隊中鋒納茲里德組成強力的「雙塔組合」。
七龍珠主角正義代表「悟空」，邪惡代表比克大魔王也於鋼鐵人駕到，這次正邪合體，將能量發揮至最大，比克也將成為守護鋼鐵人禁區的大魔王，並利用他優異的空間感，在進攻端上創造更多機會。
總教練邱大宗對於禁區新戰力比克的加入則說：「比克在進攻端介於大前鋒及中鋒之間，進攻手段活躍明確，同時能主動圍繞團隊作戰創造機會，而防守端有積極且堅決的拚戰精神，期許比克能在攻守兩段帶動鋼鐵人，爭取最高的成績。」