有錢隨便買！蘇州救房市祭新招 鬆綁限購條件、不再審購屋資格
中國有著「最強地級市」之稱的蘇州過去數月來，二手房掛牌量衝高將近16.3萬套。蘇州地方政府為了刺激房地產市場推出新政策，宣布不再限制民眾購買量，但凡120平方公尺（約36.3坪）及以上的新屋，民眾「只要有錢」就可隨便買，不再需要審核購房資格。
國際中心楊智傑／綜合報導
蘇州並非中國的省會城市，但因其經濟發達有著「最強地級市」之稱。2022年，中國城市GDP排名中，蘇州排名第六僅次於廣州。根據《中國基金報》報導，江蘇省蘇州市政府周一召開記者會，提到改善住宅需求、促進全市經濟的數項政策，其中包含優先保障解決對住宅需求有剛需的人民，例如年輕人、當地就業者與本地常住人口。
這些政策措施中，最吸引外界關注的是蘇州政府將不再審核120平方公尺及以上房屋購買資格，也就是指不論是本地人或外地人，只要是購買面積為120㎡以上的新屋，就可以免去審查購房資格的過程在蘇州任意地區買房，同時也沒有數量限制。
除了鬆綁限購政策外，蘇州政府還推出購屋補助、團購補助、降低利率、個人住宅換購減稅、認防不認貸等政策。易居研究院研究總監嚴躍進表示，「限購鬆綁」是中國地方政府今年9月起的政策新特點，其中主要彰顯在市區政策逐漸向郊區政策看齊、放寬力道明顯增強、陸續廢除購房證明限制等，。
天鈞政經研究員宋維駿（Albert Song）則認為，中國年輕人如果不是急迫地需要房子，還是等等為好，因為過去三年的封鎖，使地方政府財政已經難以為繼，債務違約的風險越來越大，「今年地方政府會想方設法刺激房地產活躍，讓房價維穩甚至上漲」。