內幕／號召籌組「這個世代」連線　「幕僚長」林昶佐退居二線獻策

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧過往，林昶佐在2020年籌組「二〇四六台灣」，成員包含賴品妤、立委洪申翰、曾玟學、黃捷、吳崢、議員張之豪、戴瑋姍等人，與連線成員互有重疊。「二〇四六台灣」針對憲改拋出三大主張，包含全面檢討國家體制，落實廢省，全面改革地方自治體制促進區域平衡；召開「公民憲政改革論壇」，在全國各地啟動憲政改革的討論及「公民憲政改革論壇」的討論，將會成為「二〇四六台灣」的修憲版本等。
據悉，林昶佐、賴品妤、曾玟學、黃捷等幾名友好「戰友」，過去就常針對時事進行探討，對議題上的「默契」不言可喻，在國家願景上更有共同目標，組成「二〇四六台灣」就是一例；面對即將迎來的2024選舉，他們在討論後也決定成立「這個世代」連線，共同宣布聯合政見，以互相拉抬聲勢。
自詡「年輕進步派」的他們，未來將聚焦青年族群、中產階級所面臨的困境，而每位參選人將各自主持、舉行一場記者會，意即至少會有5場記者會，屆時將說明各個產業類別的困境，同時拋出讓民眾有感的解方，不過下場記者會時程還未確定。
至於不再連任參選立委的林昶佐，在「這個世代」連線中扮演關鍵角色，不過，有別於過往站在最前線，這次選擇在「幕後」居中穿梭，包含號召連線成立、整體規劃及形象打造，甚至是聯合聲明等概念，都是由他發想而出。
據了解，在不競選連任、與「這個世代」成員年齡有「落差」、避免連線被外界稱為「林昶佐連線」等考量下，林昶佐評估不宜站在前線，因而退出第一線。
連線於昨天召開記者會、宣布成立，林昶佐並未參與拍攝大合照，僅在二樓觀看成員暢談目標及願景，而在連線的聲明稿中，也隻字未提起他，林在「幕前」角色僅協助發採通、代發聲明，試圖弱化參與角色；選擇退居二線的他，未來也將請黃捷、林亮君擔任連線總幹事，處理執行面問題。
「這個世代 ，下個未來」採訪通知上指出，面對瞬息萬變的國際情勢，以及複雜難解的社會問題，有如航行在暴風雨中的船。台灣需要穩健的執政者掌舵，也需要理性專業的國會把關，賴品妤、吳沛憶、苗博雅、吳崢、曾玟學五位立委參選人投入2024立委選舉，基於「踏實、專業、進步」的方向，提出四大政見主張，作為務實的理想主義者，共同為台灣建構下個未來。
在林昶佐號召下，立委參選人籌組「這個世代」連線。（圖／資料照）