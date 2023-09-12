台南市環境績優遴選出爐 4單位代表角逐國教獎

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今年共有8個參選單位參與台南市環境績優遴選，評選為團體組特優獎的巴克禮紀念公園永續經營協會，以特色課程，體驗小花蔓澤蘭手工皂、觀察紅脈熊蟬等方式推動公民參與式的環境教育，希望透過改善學習者的環境行為，促成環境永續發展。
學校組特優獎的私立慈濟高級中學，該校將環境教育與環保精神有系統地融入課程，透過全素減碳園遊會，強化學生對環境永續的共識，繼去年榮獲台美生態學校綠旗認證後，今年度又榮獲台南市環境教育獎特優，佳評連連，是學校推廣環境教育最佳典範。
民營事業組特優獎則由柳營奇美醫院獲得，該院以資源永續及「零廢」為推動的環保核心政策，更成立「環境管理委員會」帶動環境教育的串聯，推動院區綠美化及植物名牌教學、太陽能魚菜共生系統宣導等，於環境教育上注入許多心力，此次獲獎實至名歸。
環保局長許仁澤表示，許多單位都不斷在環境教育領域深耕及推廣，凸顯出在環保教育方面所付出的努力與成就，期望能在國家環境教育獎中取得優異的成績。未來，歡迎本市用心推動環境教育的各機關團體、社區、學校、民營事業、個人踴躍報名參賽，一同為環境教育事業貢獻心力育，創造出更美好的淨零綠生活。
台南市推動環境教育績優遴選表揚計畫初審結果出爐，由巴克禮紀念公園永續經營協會、私立慈濟高級中學、柳營奇美醫院、聯華電子股份有限公司Fab12A廠第二廠區等4單位將代表本市角逐第9屆國家環境教育獎，爭取更高榮譽。
今年共有8個參選單位參與台南市環境績優遴選，評選為團體組特優獎的巴克禮紀念公園永續經營協會，以特色課程，體驗小花蔓澤蘭手工皂、觀察紅脈熊蟬等方式推動公民參與式的環境教育，希望透過改善學習者的環境行為，促成環境永續發展。
學校組特優獎的私立慈濟高級中學，該校將環境教育與環保精神有系統地融入課程，透過全素減碳園遊會，強化學生對環境永續的共識，繼去年榮獲台美生態學校綠旗認證後，今年度又榮獲台南市環境教育獎特優，佳評連連，是學校推廣環境教育最佳典範。
民營事業組特優獎則由柳營奇美醫院獲得，該院以資源永續及「零廢」為推動的環保核心政策，更成立「環境管理委員會」帶動環境教育的串聯，推動院區綠美化及植物名牌教學、太陽能魚菜共生系統宣導等，於環境教育上注入許多心力，此次獲獎實至名歸。
環保局長許仁澤表示，許多單位都不斷在環境教育領域深耕及推廣，凸顯出在環保教育方面所付出的努力與成就，期望能在國家環境教育獎中取得優異的成績。未來，歡迎本市用心推動環境教育的各機關團體、社區、學校、民營事業、個人踴躍報名參賽，一同為環境教育事業貢獻心力育，創造出更美好的淨零綠生活。