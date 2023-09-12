金音創作獎入圍名單曝！Karencici當揭曉嘉賓　鶴成本屆最大贏家

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入圍記者會除了邀請今年金曲獎最佳華語男歌手得主HUSH及去年金音創作獎得主並與日本樂團ALI共演的Karencici擔任揭曉嘉賓外，也特別邀請體熊專科及海豚刑警，分別身著台式、美式及日式風格的學生制服揭獎，為本屆入圍記者會增添話題，現場氣氛宛若校園般洋溢青春氣息。配合今年金音創作獎進入第14年，對應到人的年齡是14歲，散發著年輕世代的叛逆與純真，而對於擁抱夢想的音樂人來說，這些特質也是珍貴的創作養分，賦予音樂作品多元、創新以及無限的可能性。
本屆經評審團評審後計有102件作品入圍，將角逐21個獎項，並由盧律銘公布「評審團獎」得主為Mong Tong《道火》，Mong Tong一直以來以台灣元素進行音樂創作，除保留民俗、宗教的台灣元素，並以東方的取樣元素結合實驗電子音樂，《道火》不只是台灣製造，也是一張融合東南亞文化風格、國際化的作品。「特別貢獻獎」得主為沈鴻元，沈鴻元長年不斷耕耘台灣爵士音樂市場，除了透過台北愛樂電台「台北爵士夜」向聽眾介紹從古典到現代的爵士音樂，也親身參與「水岸爵士音樂節」、「台中爵士音樂節」、「兩廳院夏日爵士」、「台北爵士音樂節」等音樂節活動，包含節目策劃、導聆及講座主持，提攜許多台灣年輕一輩的爵士樂手，是爵士樂在台灣從零到有的重要推手。
今年的金音創作獎持續優化報名流程，採「數位發行」及報名「亞洲創作音樂獎」、「現場演出獎」之作品，全面採用線上報名。本屆共計3634件作品參賽，包含798張專輯／EP及29組現場演出參賽，亞洲創作音樂獎則有66件作品報名，創下歷年最高，參賽者涵蓋日本、韓國、中國、香港、澳門、菲律賓、新加坡、印尼、泰國等，逐步推展金音創作獎在國際音樂人間的知名度。第14屆金音創作獎頒獎典禮將於10月28日（星期六）於台北流行音樂中心舉行。詳情請上活動官網及金音創作獎臉書粉絲專頁查詢。
第14屆金音創作獎入圍名單：
【不分類型獎項】
最佳專輯獎
《歌佈靈的奇妙電台》／小人（製作人：小人）
《In the Cave》／許郁瑛（製作人：許郁瑛、程杰、林偉中）
《你會永遠活在我的歌裡》／蘇珮卿（製作人：蘇珮卿）
《美麗新世界》／露波合唱團（製作人：李權哲）
《TALENT》／鶴 The Crane（製作人：鶴 The Crane）
最佳樂團獎
落日飛車／《Infinity Sunset 夕陽無限好聽》
椅子樂團／《香格里拉的呼喚》
Dharma 達摩樂隊／《一念三千》
艾倫街的力透帥／《Suffering》
露波合唱團／《美麗新世界》
最佳創作歌手獎
曾國宏／《Infinity Sunset 夕陽無限好聽》
小人／《歌佈靈的奇妙電台》
9m88／《9m88 Radio》
蘇珮卿／《你會永遠活在我的歌裡》
鶴 The Crane／《TALENT》
最佳新人獎
WADE DAO／《A WILD DANCE OF FLAME》
凹與山／《Modern Problem》
Miao Miao Flow（盧思蒨）／《我大盧思蒨》
Abus／《ABUS》
MANDARK／《BADA88》
鶴 The Crane／《TALENT》
最佳樂手獎
許郁瑛／《In the Cave》／鋼琴、電鋼琴、合成器、效果器
Miao Miao Flow（盧思蒨）／《我大盧思蒨》／小提琴、五弦琴
Sonic Deadhorse（鄭各均）／《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／吉他、吉他合成器、電腦編程、現場電子
謝明諺／《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／薩克斯風、長笛、印度笛
蔡巽洋／《棲居在溪源之上》／木吉他
若池敏弘／《𨑨迌》／艾斯拉吉琴、塔布拉鼓
鍾於叡／《𨑨迌》／二胡
蘇珮卿／《你會永遠活在我的歌裡》／主唱、豎琴、鋼琴、長笛、印度笛、合成器、合聲
最佳現場演出獎
《男子漢一匹 / 腰束奶凸尻川硬邦邦 / 心》／阿跨面
《OPEN JADE!》／JADE
《DESERVE / NOVA / LOVE MYSELF》／Gummy B
《邵大倫《變身》2023大港開唱》／邵大倫
《A_Root同根生《邊緣轉生術》HOLY GAZAI發片專場演唱會 》／A_Root同根生
《【衛武營小時光】跑跑機器人《時間密碼》》／跑跑機器人
亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist）
《今日宜著迷》／王澳珂
《火星電台III》／火星電台
《窄路微塵 電影原聲配樂》／黃衍仁
《RhizomE x Ju Ju》／Ham Tanid(Tanid Sintaratana)
《Goodbye》／東京塩麹
【類型音樂獎項】
最佳搖滾專輯獎
《孝順一族》／孝順一族
《Sinking Fate》／Doodle
《一念三千》／Dharma 達摩樂隊
《ADICA》／ØZI
最佳搖滾歌曲獎
〈Tina's Hausu〉／《Tina's Hausu》／王若琳
〈Play Station〉／《Play Station》／JADE
〈吃拉麵請勿解壓縮〉／《我大盧思蒨》／Miao Miao Flow（盧思蒨）
〈人間條件〉／《家和萬事興》／滅火器
〈我想要一台車〉／《美麗新世界》／露波合唱團
最佳民謠專輯獎
《目麻》／黃瑋傑
《愛人走吧》／嚴梵
《𨑨迌》／菩花樂集
《女人島》／Ado阿洛
最佳民謠歌曲獎
〈望〉／《望》／邱淑蟬
〈Lucy〉／《Lucy》／高真
〈我在愛情的盡頭看見了你和我〉／《黃色的房子映照清晨的天空》／老王樂隊
〈My Inner Palace〉／《你會永遠活在我的歌裡》／蘇珮卿
〈O kanatal no fafahiyan 女人島 〉／《女人島》／Ado阿洛
最佳嘻哈專輯獎
《歌佈靈的奇妙電台》／小人
《On The Road》／PONY5IBE
《GDNA》／國蛋
《我這裡有一批很純的你要不要 Ita》／葛西瓦
最佳嘻哈歌曲獎
〈Alexis〉／《Alexis》／Majin
〈敦化南路 (Revisit)〉／《安泰: The Revisit Version》／Gummy B
〈得意的一天 A no is a no ft. 陳嫺靜 - Netflix《人選之人—造浪者》片尾曲〉／
《得意的一天 A no is a no ft. 陳嫺靜 - Netflix《人選之人—造浪者》片尾曲》／
Leo王 （共同創作人：陳嫺靜）
〈流水帳〉／《流水帳》／熊仔
〈White Noise ft. Soft Lipa〉／《GDNA》／國蛋
最佳電音專輯獎
《In the Cave》／許郁瑛
《evo呂tion》／呂紹淳
《Detector》／Wring Out Laura
最佳電音歌曲獎
〈暗光鳥 feat. 許郁瑛〉／《派樂黛 G8 二元對立》／程杰 / 黃瑞豐
〈一一 〉／《奶汁》／Sophie Lu
〈Complex Person 複雜的人〉／《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／非
／密閉空間 Non-Confined Space
〈Symbolic Dimension 符號次元〉／《後設時空共構 Meta, Construct within’
Spaces》／非／密閉空間 Non-Confined Space
〈8ODY〉／《BADA88》／MANDARK （共同創作者：OOG）
最佳爵士專輯獎
《我偏愛》／方斯由
《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／非／密閉空間 Non-Confined Space
《一種分析辣椒素的方法》／dongyi
最佳爵士歌曲獎
〈在阿姆斯特丹騎腳踏車〉／《我偏愛》／方斯由
〈I.C.E. 心流功性防壁〉／《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／非／密閉
空間 Non-Confined Space
〈In The Woods〉／《Vestige》／蔡雯慧
〈Dark Night / Sunlight〉／《9m88 Radio》／9m88
〈濃淡〉／《一種分析辣椒素的方法》／dongyi
最佳節奏藍調專輯獎
《9m88 Radio》／9m88
《FRANKENSTEIN 》／BRADD
《TALENT》／鶴 The Crane
最佳節奏藍調歌曲獎
〈Pure Oxygen〉／《Pure Oxygen》／BRADD
〈Finally〉／《Way out》／壞特 ?te
〈can i leave my dream〉／《倒敘》／aDAN薛詒丹
〈Caged Birds〉／《FRANKENSTEIN 》／BRADD
〈不介意〉／《TALENT》／鶴 The Crane
最佳另類流行專輯獎
《Modern Problem》／凹與山
《Way out》／壞特 ?te
《BADA88》／MANDARK
《禁》／曹雅雯
《美麗新世界》／露波合唱團
最佳另類流行歌曲獎
〈金黃色的〉／《金黃色的》／鄭宜農
〈只希望你我身邊〉／《只希望你我身邊》／李權哲
〈Αφροδίτη (feat. 林奕碩)〉／《Αφροδίτη (feat. 林奕碩)》／椅子樂團
〈Jellyfish (feat. Michael Seyer)〉／《Infinity Sunset 夕陽無限好聽》／落日飛車
〈八寶公主 Princess Bubble〉／《邊緣轉生術 Holy Gazai》／A_Root同根生
【評審團獎】
評審團獎
Mong Tong／《道火》
【特別貢獻獎】
特別貢獻獎
沈鴻元