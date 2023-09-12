王力宏「真相說」遭甄妮炮轟 李靚蕾：社會責任永遠在藝術之上
王力宏歷經婚變後，日前攻蛋舉辦「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會，本來應該是一場單純的音樂饗宴，沒想到他突然意有所指地說：「我做過什麼，我自己也是看新聞才知道，真相不重要、流量最重要對不對！」這段話不僅引起前輩甄妮、藍心湄開轟，時隔2天後前妻李靚蕾今（12）日首度發聲：「社會責任永遠在藝術之上。」
記者黃雅琪／綜合報導
王力宏前妻李靚蕾表示：「當藝術不再單純，而是變成傷害別人的武器，當影響力變成號召劊子手的途徑，單純的藝術就化為灰燼。」像是在回應王力宏在演唱會上說的話，接著李靚蕾說：「真心愛藝術就讓藝術純淨，沉靜在藝術當中找到自己的寧靜，不要再以藝術之名，擾亂社會的道德秩序。」最後她強調：「能力越大責任越大，社會責任永遠都在藝術之上。」
王力宏在演唱會表示：「最近發生的事，你們甚至比我知道得更多，我做過什麼，我自己也是看新聞才知道。其實真話也沒那麼juicy，好啦好啦，我知道啦，真相不重要、流量最重要對不對！」此話惹怒藍心湄開嗆他：「聽到他講那些話，真的『加冷筍』，如果他再說些有的沒的，我就跳下來打他。」甄妮也不滿痛批：「是人來瘋？還是吃錯藥？出自高學歷的嘴裡真是不知所謂。」主辦單位寬魚澄清，王力宏是在自嘲沒有別的意思。