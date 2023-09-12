慈濟與退輔會簽醫療關懷MOU 馮世寬：慈濟志工烹煮熱食令人溫暖
佛教慈濟慈善事業基金會與國軍退除役官兵輔導委員會，今（12）日上午在慈濟台北舊分會正式簽訂合作備忘錄，慈濟基金會顏博文執行長、退輔會馮世寬主委互為雙方代表簽約，期許藉由公、私協力方式，協議內容包含「災害防救醫療關懷」、「慈善合作關懷榮民」、「關懷研習教育訓練」等三項計畫，共同建立防救災醫療關懷與榮民眷協處機制。馮世寬回憶說，慈濟志工烹煮的熱食令人感到溫暖。
記者呂炯昌／台北報導
顏博文表示，榮民年輕時為國犧牲奉獻，現在年老或有孤苦需要協助，慈濟可立即提供關懷服務；退輔會所轄榮總及分院為各地區重要急救責任醫院，榮服處為各縣市照顧榮民眷第一線，榮家為榮民安養之所，雙方合作可發揮資源互補綜效。
馮世寬表示， 「慈濟的軟實力在臺灣社會責任分擔上，也堪比是護國神山！」他感謝慈濟基金會長期以來對防救災與人道關懷不遺餘力，深深感受到慈濟在國內外的慈善力量，他尤其談到時任國防部長期間，2018年發生花蓮大地震，非常讚嘆慈濟第一時間迅速投入人力及物資援助，當年他抵達災區還吃到慈濟志工烹煮的熱食，至今回憶起仍非常溫暖，希望透過這次合作協議，建立雙方平時聯繫機制，藉由政府與民間的公、私部門協力，讓榮民眷獲得更完善的照顧。
退輔會表示，合作協議內容包含「災害防救醫療關懷」、「慈善合作關懷榮民」、「關懷研習教育訓練」等三項計畫，平時雙方共同規劃教育訓練、建立各地區窗口聯繫機制，遇有災害發生時，慈濟基金會得與榮院設立暫時性服務站，協助傷病患及家屬身心安頓；各地榮家及榮服處有榮民眷需關懷協助時，慈濟基金會亦得以進行個案關懷或轉介其他資源協處。