崑大視訊系「我的未來我做主」微電影包辦金銀獎 成績全國最佳

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本屆投件參賽作品計有防制毒品主題167件、防制霸凌主題288件，共455件作品參賽，作品表現手法多樣，風格各具特色。崑大視訊系「掌握」由二年級郭建亨、曾秉寬、許宛庭、呂泓逵、蕭詠昕、胡岑瑜、王磊、王貫丞、簡嘉宏、謝欣薇、黃柄錫、鄭元皓、董勁辰、蔡家純及簡浤圳等人共同創作，副教授陳曉東擔任指導老師，內容以科幻手法沈溺於AI虛幻的概念來隱喻使用毒品的表現方式，具不同思維方式呈現反毒的樣態。
另一部「吸毒者的孩子」由四年級許嘉銘、邱子柔、蘇致全、郭國成、陳彥旭、薛秉澄、陳彥學、李昱及鄭思婷等人共同創作，助理教授徐東翔擔任指導老師，評審團認為該片以跨世代的生命故事來探討毒品的影響，從毒寶寶的角度切入，藉由用毒者的掙扎與努力，機構的包容與協助，是難能可貴的作品。
「掌握」導演郭建亨表示，自己曾參與第一屆比賽，當時沒有入圍，但是我給自己目標，就是日後還有機會的話，會再來這裡比賽。5年後的第6屆我終於拿到首獎，特別感到激動和感動，這也是我的大學處女作。
「吸毒者的孩子」導演許嘉銘出身彰化，跨區到台中讀高中，又跨區到台南就讀大學，雖然外表看起來很安靜、樸實，但是從他豐富的作品可以感受到他強烈的創作熱情。此劇本在就讀一年級時已有初稿，經三年的歷練加上指導老師的協助，終於抱走好成績。