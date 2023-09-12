特斯拉Model 3現在終於有盲點了 但設計方式還是不夠直覺
過去特斯拉對於一般車輛的盲點偵測系統設計似乎認為沒有必要，當然駕駛車輛時盲點是一個經常會發生擦撞的原因，特斯拉也知道這一點，因此他們有著側邊影像系統，以及盲點警告聲音提示，但這其實對於駕駛來說警告的方式不夠直接，現在他們終於在Model 3推出了視覺盲點警示，但是設計的位置還是有點讓人覺得可惜。
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盲點警示系統已經是許多車輛的標準配備，甚至不再是一項優點，車輛沒有配置這套系統將會被大大扣分，而通常這套系統的警告模式都是透過燈光閃爍以及聲響或是搭配方向盤震動提醒，但最主要的還是在視覺上的警告，通常這些警告都會設計在後照鏡的鏡子上，或者是後照鏡外殼本體，因為這對於駕駛來說是最直覺的判斷，不論是左右轉或是切換車道時，你一定要看後照鏡，如果有燈號閃爍提醒會讓駕駛馬上就反應過來，過往的特斯拉在中央螢幕呈現畫面並不直覺，而只透過聲響提醒也比較讓人難以察覺現在是車輛的哪個地方即將發生危險。
現在特斯拉終於學乖了，在新款的Model 3身上安裝了視覺化的盲點警示系統，但是他們設計在車內車門的音響上面，現在比較少車廠會使用這樣的設計，這反而是許多額外加裝的盲點配件才會安裝在這個位置，但有總比沒有來得好，只不過這個警示燈號的顯示看起來還不夠明顯，究竟實際上有沒有提醒駕駛的效果還要等到試駕過後才會知道，目前台灣市場尚未進行Model 3更新，不過海外許多媒體以及YouTuber都已經開始試駕，看來升級是真的蠻有感的，只不過取消了方向燈撥桿、排檔撥桿依舊受到不少批評就是了。