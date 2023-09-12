柯文哲拋第三方檢舉平台 林俊憲：佩服的157智慧連責任也外包！
民眾黨近來遭爆染黑、染黃，更被外界嘲諷稱是「民眾堂」，主席暨總統參選人柯文哲擬成立外部第三方平台，黨內可匿名檢舉不法的黨職人員，對此民進黨立委林俊憲今（12）日表示，聽過第三方支付、第三方責任險，而第三方掃黑倒是很新奇，不得不佩服157的智慧，連責任也外包出去了，但內部需要第三方來協調彼此關係，只證明一件事，就是「大仔信不過堂口，堂口也信不過大仔」。
記者陳威叡／台北報導
林俊憲表示，自己聽過第三方支付、第三方責任險，但第三方掃黑倒是很新奇，嘲諷稱近來「民眾堂」江湖人士越來越多，於是柯文哲提出了一種新奇的方法，要找外部的第三方公證單位建立平台，讓黨員可以匿名檢舉給他們，此時他不得不佩服柯高達157的智慧，「這不只是單純事務外包，連責任也外包出去了啊！」
林俊憲說，在民事行為上，找第三方來參與並不罕見，之所以兩造會需要第三方介入，主因就是缺乏足夠信任，才會從外部找跟雙方沒有直接利害關係者替他們經手或提供證明，所以一個社團內部還需要找第三方來協調彼此的關係，只證明一件事，那就是「大仔信不過堂口，堂口也信不過大仔」。
林俊憲指出，柯文哲找來第三方掃黑，等於變相證明黨內控機制完全失靈，自己控制不了自己的黨，需要引入外部勢力平亂，但柯什麼都不清楚、不知道，無法解決，總之柯文哲明天就要開記者會宣布細節，到時再來看看，是不是跟口罩販賣機、鞦韆計時器、行動派出所一樣「有效」，搞不好可以一起列入「柯學四大發明」造福世人也說不定。