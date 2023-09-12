南美館推新展散發療癒「愛洛蒙」 感受動物相伴的幸福感
動物與人類在歷史上一直保有緊密的關係，動物的角色從農業社會中為人類提供工作服務的家畜家禽等，在進入後工業社會後轉變為成為人們情感上高度依賴的夥伴。在現代，動物療癒了現代人忙碌於工作或生活中的疲乏，人們也從動物的陪伴中得到難以言喻的幸福感。南美館二館於9月8日起推出「愛洛蒙—人與動物的後心靈樂園」新展，展題由「動物（Animal）」一詞與生物學詞彙「費洛蒙（Pheromones）」結合為主題「愛洛蒙」（Anromones），講述人與動物在當代社會中相遇，進而產生的「後心靈樂園」狀態。
記者陳諭申/台南報導
「愛洛蒙—人與動物的後心靈樂園」展以人與動物的關係為核心，邀請三牲工作室、張如安、陳云、蔡濰任、鄭善禧、蘇旺伸….等20組藝術家，展出96組件作品。展出作品可見動物群像中「動物與寵物」主題之轉換，動物形象的魅力呈現在不同媒材的語彙中，帶給人們奇幻又平靜的感受。兩大子題之一「陪伴與視線之間」以陪伴關係為主軸，引導觀眾感受人與寵物的相伴日常。觀眾透過作品中動物的眼神、形態，投射到自身的心理感知。另一子題「走入後心靈樂園」講述人與動物在當代社會中，相遇相處產生的狀態。動物形象中的野性、自由自在、熱情等特質，補足了人類在社會綑綁之下無法盡情抒發的缺憾；藝術家藉由深植人心的動物形象，帶領觀眾進入如同樂園般的心靈境地。
「愛洛蒙—人與動物的後心靈樂園」自9月8日展出至明年1月7日，展覽期間南美館也將規劃推出一連串與動物有關的系列活動。歡迎民眾一同到現場感受創作中真實的互動情感，並與幻想世界的動物一同探索後心靈樂園。