柯文哲認「選舉功力」比不上民進黨！陳佩琪：暗黑手法終會被反噬
民眾黨主席柯文哲近期頻遭砲轟，對此，陳佩琪今（12）日在臉書表示，柯文哲十分佩服民進黨的選舉功力，他承認2014年時在一起打選戰輕鬆多了，這個黨平日執政不怎麼樣，但只要選舉一到， 所有身上的細胞都活過來了，要挖人家隱私，要寫罵人文宣，精準又到位，文末也怒批「使用損人不利己的暗黑手法， 終究會被人民反噬的」。
政治中心/綜合報導
陳佩琪晚間在臉書以一個故事反諷民進黨，她指出某個風雪交加的寒冬夜晚，美國一名單親爸爸急著要送患有先天性心臟病的小孩到醫院，因此持刀當街搶車，不料到了醫院後，負責開刀的醫師卻遲遲沒有現身，最終才發現原來醫師就是剛剛被他搶走車子的駕駛。
陳佩琪接著提到，柯文哲也說過他著實佩服民進黨的選舉功力，他承認2014年和他們在一起打選戰輕鬆多了，「只要選舉一到，所有身上的細胞都活過來了，要挖人家隱私，要寫罵人文宣，一聲令下，智庫寫手迅速產出暗黑文宣，晚上立刻發包給網軍、名嘴、側翼、綠媒上架一輪猛攻」，讓柯文哲直搖頭認為「比不上，差人家太多了」文末陳佩琪再次提到，民進黨用損人不利己的暗黑手法， 終究會被人民反噬的，同時也鼓勵丈夫「加油，撐下去，你會贏！」