▲ 影音／全球首款變速計時顯示！TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche計時腕錶上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche 計時腕錶為隆重慶祝TAG Heuer Carrera 系列與保時捷 911 車系（原901車系）面世六十週年。最新創作結合了腕錶和跑車的設計元素，呈獻獨一無二的計時體驗。在此全新腕錶設計中，打破現有規則將速度與精密準確結合，以捕捉原創保時捷901跑車非凡成就的精髓：時速0-100公里加速僅需9.1秒，這正是911車系歷史上的一個輝煌里程碑。發表會當日包括泰格豪雅台灣品牌總監鄭安生 Anderson Cheng，與保時捷台灣總裁聶德軒 Christian Nater 都特別親臨現場共襄盛舉，一同迎接兩大品牌聯名的全新創作。泰格豪雅為了展現對此新作上市為雙方合作帶向全新巔峰的無比重視、以及傳遞更深刻的品牌精神，特別邀請到曾是專業賽車手、也是保時捷跑車頂級藏家的金馬影帝阮經天擔任活動嘉賓，佩戴 TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche 計時腕錶精鋼款帥氣現身。阮經天說到：「我熱愛賽車，也喜歡保時捷經典跑車，泰格豪雅與保時捷都是追求創新且卓越的頂尖品牌，兩者攜手聯名並將傳奇跑車的精髓融入腕錶設計，從外觀到特殊計時功能都令人驚豔，是經典的結合！」俐落、自信、出眾難忘的兩款全新TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche 計時腕錶，別具特色及想像力，不僅是向兩個品牌的輝煌歷史致敬，亦流露出令人振奮的精髓。推出有精鋼與玫瑰金兩種款式，各自體現獨特設計構思。並同樣採用了創新技術再攀巔峰的 Glassbox 弧形藍寶石水晶錶鏡，拱面的弧形水晶是向1970年代 Heuer Carrera 的 hesalite 水晶鏡面致敬。並經精巧地重新設計，與測速張力圈無縫結合，沿著錶面邊緣延伸，與錶殼融為一體。腕錶各處均可見紅色細節點綴，為設計再添一抹跑車神韻，以及配備浮雕有「911」字樣裝飾小牛皮錶帶向保時捷經典致敬，必將能引起傳奇跑車愛好者與鑑賞家們心生共鳴。