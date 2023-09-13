太囂張！泰國警長拒絕關說走後門 竟遭地方大老下令槍擊身亡
泰國近日發生震驚全國的殺警案，中部佛統府（Nakhon Pathom）一名地方大老設宴款待警察，希望關說警方幫忙姪子調職升官，被拒後竟命令手下當場連開5槍擊斃當地警局的警長，另一名員警也遭到波及，造成1死1重傷。由於兇手太過囂張，這起案件已驚動新上任的泰國總理賽塔（Srettha Thavisin），他強調必將徹查到底。泰國副總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）也表示，將會調查有幫派背景的地方要角，並納入黑名單。
國際中心楊雅婷／綜合報導
這起案件發生在9月6日深夜，當地重量級地方人士普拉文（Praween Chankhlai）主辦晚宴，邀請25名警察參加。根據在場人士表示，普拉文希望身為員警的姪子可調動職務，但遭到地警察局長施瓦功（Praween Chankhlai）拒絕，沒想到普拉文竟惱羞成怒、當場拍桌翻臉，不久後，他的手下塔南柴（Thananchai Manmak）走到施瓦功身邊，當眾開槍射殺，坐在施瓦功旁邊的員警也受到波及，身受重傷。
事發之後，普拉文本人已向警方投案，但他堅稱與槍擊事件無關。槍手塔南柴遭通緝後，在8日凌晨與警方交火中身亡。