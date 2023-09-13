青青認了已離婚！掀前夫罪狀「騙光爸爸退休金」 自曝揭傷疤原因
22歲網紅青青以火辣身材累積大批粉絲，去年才被網路名人「小商人」爆料找金主包養，捲入負面新聞。昨（12）日青青無預警宣布離婚，並指控前夫把車開走又盜走她的社群帳號，甚至「騙光我爸所有的退休金和我的錢！」不過，昨晚她二度發文，解釋自己公布前夫誇張行徑的原因。
記者薛羽彤／綜合報導
青青昨日凌晨在IG發文透露，自己已和前夫離婚，並訴說對方誇張的行徑，不僅談離婚時人消失不見，前夫還把青青的車開走以及盜走她的社群帳號，甚至騙光爸爸和她的錢，「騙光我爸所有的退休金和我的錢，那時候幾乎每天都在狂密他叫他還我車子跟我離婚，還我的帳號和還我的錢該解決的解決！」
青青爆料前夫不讓她工作，又要她繳兩台車子的貸款，最後只好請律師處理，終於拿回錢和帳號，青青直呼「他做了那麼多的事情，我如果不學會放下，天天在催他離婚和一堆有的沒有的，我會活在一個很崩潰的邊緣。」
昨晚青青二度發文解釋，揭露前夫離譜行徑的原因，她坦言說出這些過往，不是為了攻擊前夫，「只是為了讓大家知道，我正在走向更好的路上，你們也可以更好，想用自身的經歷讓大家也有勇氣去面對生活的壓力。」