訪紐約六四紀念館　蓋拉格：對中共幻想早該終結

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兩人在六四紀念館館長于大海、蒐集文物貢獻甚多的人權組織「中國人權」執行主任周鋒鎖解說下停留近1小時。蓋拉格仔細聆聽講解，不時發出讚歎聲，並向親歷八九民運的周鋒鎖詢問詳情。
蓋拉格參觀後說：「我們對中共的天真、一廂情願早該在1989年6月4日就終結了。這個馬列主義政權的本性，在奪走至少3000條人命的當天、前幾個月及之後的殘忍行徑展露無遺。」
談到這種幻想為何在天安門事件後延續數十年，蓋拉格說，也許美國樂觀主義總是看人好的一面，以為讓中國融入世界經濟、實行政治改革，就能和樂融融相處；冷戰結束後自滿作祟，認為人類已到歷史的終結，中共會朝民主價值、體制發展，結果大錯特錯，形成「兩個根本不相容的政府體制間的競爭」。
蓋拉格以「鑄下大錯」、「開創糟糕的先例」形容美國放下人權堅持，協助中國在2001年12月加入世界貿易組織（WTO）的決定。
他說，人類貪得無厭，美國很多人想在中國市場賺大錢，願意為賺錢而無視侵害人權的行為。委員會試圖向華爾街高層傳達，必須評估在中國經商的風險，從因體制不穩而賠錢，到協助中國軍事現代化、嚴重侵害人權的道德風險，希望紐約財經界領袖聽見這些訊息。
在辛森眼中，六四紀念館展現出勇氣與恐懼的對比。
辛森說，當年民運人士不畏強權表達意見，如今眾院中國問題特別委員會也試圖揭發中共惡行；中共執意掌握權力而控制人民，從中暴露出恐懼的力量。她敦促美國持續和全球愛好自由的人士結盟，為想到美國發展的優秀人士提供機會。
紐約六四紀念館是在天安門事件34週年前開幕，陳列100多件文物，包括當年在天安門廣場豎立的民主女神像縮小版，各式標語、圖章、書信及當年民運人士用來印製宣傳品的高速油印機，還有一個香港民主運動展間。
周鋒鎖受訪表示，從中共到俄羅斯入侵烏克蘭，當今世界面臨的最大挑戰是「共產餘毒」。
他說：「1989年中共屠殺人民，全世界有目共睹。共產專制已完全展現出本性，這時就應該做出正確決定，後來種種決定如今看來都是錯誤的。這樣一個根本無視任何人生命、良心、自由的政權，你不能跟它合作，這是美國現在才學到的慘痛教訓。」（編輯：陳承功）1120913