NBA／Kevin Porter Jr.暴力毆打女友 沃神：其NBA生涯已岌岌可危
根據ESPN知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，休士頓火箭隊新星Kevin Porter Jr.將因毆打其女友、並導致對方重傷，恐面臨聯盟嚴重的懲處，其生涯目前已「岌岌可危」。
記者黃建霖/綜合報導
據報導，Porter在美國時間周一於紐約市被捕，他涉嫌襲擊WNBA自由球員、也是其女友Kysre Gondrezick。根據最新的信息，當天在Gondrezick鎖上其在時代廣場千禧酒店房間的門後，Porter感到很不滿，隨後請求酒店保安幫忙進入房間，之後狠狠地毆打了自己的伴侶。
Gondrezick右側臉部被驗出有撕裂傷、頸椎骨折，右眼上方也有傷口，這位前WNBA芝加哥天空隊和印第安納狂熱隊的控衛還聲稱自己的頸部感到很疼痛。
Wojnarowski在報導中指， NBA正在調查此事件，他暗示Porter可能會面臨NBA當局嚴重的懲處，其NBA生涯能否持續，充滿了不確定性。因為，聯盟總裁Adam Silver和他的同事將不會縱容此類暴力行為。
「聯盟發起了調查，他們將在短期內處理此事……毫無疑問，Kevin Porter Jr.在聯盟的未來——不僅是在火箭隊，而且是整個NBA——岌岌可危。」Wojnarowski在最新一集的《NBA Today》節目中說道。
目前，火箭隊已經知曉此事，球團在獲得關於該事件的更多信息前，拒絕發表任何具體評論。