碩士高薪職務出列！數位IC設計工程師74K、商管儲備幹部53K居冠

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104人力銀行報告顯示，最近5年畢業的資通訊與工程學群碩士生，第一份正職工作起薪中位數都是5萬元，商管學群42,400元。104人力銀行職涯教育長王榮春指出，今年9月，104人力銀行全站工作機會數仍高達106.1萬個，其中，電子資訊／軟體／半導體工作機會數15.7萬個占全體的15%，資通訊與工程學群對應的產業缺工壓力仍未緩解，加上職務專業度高，兩學群的碩士畢業生起薪中位數較高。
3大學群碩士畢業生「最常擔任且薪資中位數最高」的前5大職務揭曉！104人力銀行報告顯示，資通訊學群、工程學群的前5大高薪職務均為工程師，起薪中位數可達52,500元以上，其中，資通訊學群以數位IC設計工程師73,500元最高、其次依序是半導體工程師61,250元、韌體設計工程師59,500元、演算法開發工程師56,733元、RF通訊工程師54,000元。
工程學群則以半導體設備工程師60,000元最高，其次依序是半導體工程師59,500元、半導體製程工程師58,750元、韌體設計工程師58,000元、硬體研發工程師52,500元。
104人力銀行指出，10個高薪職務中，半導體工程師和韌體設計工程師左右開弓，重複出現於資通訊學群和工程學群之中，另外，隨生成式AI大爆發，演算法開發工程師也擠上榜單；商管學群高薪職務則較多元，由儲備幹部53,450元居冠，其他依序為軟體設計工程師48,000元、產品管理師45,000元、國外業務44,050元、查帳／審計人員44,000元。