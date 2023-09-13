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挽留青春不留痘　打造無瑕肌就從這步做起！

▲挽留青春不留痘　打造無瑕肌就從這步做起！
▲挽留青春不留痘　打造無瑕肌就從這步做起！

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】青春痘常見於青少年時期，此時體內賀爾蒙影響之下，皮脂腺油脂分泌旺盛，易引起毛囊角質的代謝異常進而產生粉刺，毛囊阻塞等問題，嚴重發炎時即會產生所謂的「痘痘」，若放任不管，可能留下惱人的痘疤問題，該怎麼做才能預防痘痘在臉上留下深刻痕跡？

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青春期已過　仍有約80%以上的人深受青春痘困擾

據統計，過了青春期後約80%以上的人仍會繼續長青春痘，簡稱成人痘，其中又以女性的比例居多。主因是女性賀爾蒙的分泌大多集中於晚上，假如經常熬夜、失眠、壓力大，賀爾蒙分泌量不夠，便會刺激大量腎上腺素產生，進而造成皮脂腺出油旺盛，再加上女性的生理期和懷孕影響，內分泌變化較男性更大，也更容易增加痘痘發生的機率。

嘉義皮膚科診所戴昌隆院長說明，青春痘主要成因可大致分為四類，一是由於青春期時雄性素的刺激，皮脂腺過度分泌導致出油旺盛，引起毛囊口過度沾黏，造成表皮或老廢角質細胞堆積，毛囊口過度角化而堵塞，而形成第二種原因─角質代謝異常，久而久之即形成閉鎖性粉刺，如常耳聞的黑頭、白頭粉刺；第三類為皮膚受到痤瘡桿菌或毛囊桿菌的感染，產生所謂的丘疹；若沒有及時處理可能進而導致第四種成因，造成發炎反應，形成膿皰、囊腫型痘痘等嚴重症狀，且容易留下痘疤及凹疤。

除了上述四點因素之外，生活作息紊亂、工作壓力、睡眠不足；或者服用特定藥物，例如類固醇、精神科藥物、避孕藥等，也都可能致使痘痘惡化，但最根本的問題還是跟皮脂腺油脂過度分泌息息相關。

 ▲戴昌隆院長表示，藍雷射只要短短十五分鐘就能同時達到控油、除痘、滅菌的功效

遠離油痘肌　須找到適合自己的治痘方法

皮膚科門診醫師會根據病患的症狀做不同處理，輕微的痘痘或粉刺，可先用抗生素、過氧化苯、杜鵑花酸及外用A酸等外用藥膏控制，若已發展成較嚴重的膿皰、囊腫型痘痘，則會建議配合口服藥物，如常見的口服抗生素及口服A酸，效果更顯著。

戴昌隆院長提醒，外用藥膏具有一定程度的刺激性，病人長期塗抹容易造成皮膚乾燥脫屑，秋冬需注意保濕；口服A酸治療效果雖佳，但許多患者仍會考量到其副作用及藥費高昂的問題，且該藥具致畸胎風險，故懷孕及備孕女性不得服用。

近年來，光電雷射療程是揮別痘痘肌的熱門選擇。如可以用來治療青春痘、降低油脂量、滅菌的非侵入式雙波長雷射─藍雷射，其1450nm波長有效抑制皮脂腺分泌，450nm藍光可滅菌消炎，減少痤瘡桿菌，特殊冷媒脈衝技術讓患者在施打前不需敷麻藥，療程舒適，近乎無痛感和副作用，與一般傳統雷射不同，術後便可正常上妝保養。戴昌隆院長表示，藍雷射只要短短十五分鐘就能同時達到控油、除痘、滅菌的功效，除了降低粉刺及青春痘生成，也能改善出油型的粗大毛孔，通常建議每週施打一次，連續三週為一個完整療程，效果能夠維持約半年時間，且每一次的治療皆能獲得改善。

無論是臉部、頸部或頭皮有痘痘及出油困擾；不想長期服藥、懷孕或備孕的女性；或患有發炎中的丘疹、膿皰等，藍雷射都能為這些族群，提供除了藥物以外的治療方向。

遵守五大妙招　青春不「痘」留

青春痘最怕反覆發作，戴昌隆院長分享五大秘訣來降低痘痘復發率：

一、千萬不要用手擠壓痘痘，易導致更嚴重的發炎

二、清潔臉部選擇溫和不刺激的產品，即使是油性肌膚，一天也最多洗三次臉就好，避免過度清潔

三、盡量選用不易長粉刺、清爽控油的保養品，避免造成肌膚負擔

四、日常做足防曬，挑選可同時阻擋UVA、UVB的防曬商品，若能搭配遮陽帽、洋傘等物理性防曬更佳

五、養成良好的生活作息及飲食習慣，如減少熬夜頻率、放鬆心情，少去油膩悶熱的環境，應多攝取蔬菜水果，最近也有文獻研究顯示，吃高升糖指數的食品可能提高痘痘復發率，飲料盡量改以無糖為主。

另痘痘獲得改善後，戴昌隆院長建議可以每三個月定期回診，接受一次藍雷射的治療作為肌膚保養，讓皮脂腺維持穩定狀態，降低痘痘的復發率。除了上述原則之外，若有青春痘相關困擾，仍應盡早尋求專業皮膚科醫師的協助，才是解決問題的最佳方法！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59163

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