▲挽留青春不留痘　打造無瑕肌就從這步做起！

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青春期已過 仍有約80%以上的人深受青春痘困擾據統計，過了青春期後約80%以上的人仍會繼續長青春痘，簡稱成人痘，其中又以女性的比例居多。主因是女性賀爾蒙的分泌大多集中於晚上，假如經常熬夜、失眠、壓力大，賀爾蒙分泌量不夠，便會刺激大量腎上腺素產生，進而造成皮脂腺出油旺盛，再加上女性的生理期和懷孕影響，內分泌變化較男性更大，也更容易增加痘痘發生的機率。
嘉義皮膚科診所戴昌隆院長說明，青春痘主要成因可大致分為四類，一是由於青春期時雄性素的刺激，皮脂腺過度分泌導致出油旺盛，引起毛囊口過度沾黏，造成表皮或老廢角質細胞堆積，毛囊口過度角化而堵塞，而形成第二種原因─角質代謝異常，久而久之即形成閉鎖性粉刺，如常耳聞的黑頭、白頭粉刺；第三類為皮膚受到痤瘡桿菌或毛囊桿菌的感染，產生所謂的丘疹；若沒有及時處理可能進而導致第四種成因，造成發炎反應，形成膿皰、囊腫型痘痘等嚴重症狀，且容易留下痘疤及凹疤。
除了上述四點因素之外，生活作息紊亂、工作壓力、睡眠不足；或者服用特定藥物，例如類固醇、精神科藥物、避孕藥等，也都可能致使痘痘惡化，但最根本的問題還是跟皮脂腺油脂過度分泌息息相關。
▲戴昌隆院長表示，藍雷射只要短短十五分鐘就能同時達到控油、除痘、滅菌的功效
遠離油痘肌 須找到適合自己的治痘方法皮膚科門診醫師會根據病患的症狀做不同處理，輕微的痘痘或粉刺，可先用抗生素、過氧化苯、杜鵑花酸及外用A酸等外用藥膏控制，若已發展成較嚴重的膿皰、囊腫型痘痘，則會建議配合口服藥物，如常見的口服抗生素及口服A酸，效果更顯著。
戴昌隆院長提醒，外用藥膏具有一定程度的刺激性，病人長期塗抹容易造成皮膚乾燥脫屑，秋冬需注意保濕；口服A酸治療效果雖佳，但許多患者仍會考量到其副作用及藥費高昂的問題，且該藥具致畸胎風險，故懷孕及備孕女性不得服用。
近年來，光電雷射療程是揮別痘痘肌的熱門選擇。如可以用來治療青春痘、降低油脂量、滅菌的非侵入式雙波長雷射─藍雷射，其1450nm波長有效抑制皮脂腺分泌，450nm藍光可滅菌消炎，減少痤瘡桿菌，特殊冷媒脈衝技術讓患者在施打前不需敷麻藥，療程舒適，近乎無痛感和副作用，與一般傳統雷射不同，術後便可正常上妝保養。戴昌隆院長表示，藍雷射只要短短十五分鐘就能同時達到控油、除痘、滅菌的功效，除了降低粉刺及青春痘生成，也能改善出油型的粗大毛孔，通常建議每週施打一次，連續三週為一個完整療程，效果能夠維持約半年時間，且每一次的治療皆能獲得改善。
無論是臉部、頸部或頭皮有痘痘及出油困擾；不想長期服藥、懷孕或備孕的女性；或患有發炎中的丘疹、膿皰等，藍雷射都能為這些族群，提供除了藥物以外的治療方向。
遵守五大妙招 青春不「痘」留青春痘最怕反覆發作，戴昌隆院長分享五大秘訣來降低痘痘復發率：
一、千萬不要用手擠壓痘痘，易導致更嚴重的發炎
二、清潔臉部選擇溫和不刺激的產品，即使是油性肌膚，一天也最多洗三次臉就好，避免過度清潔
三、盡量選用不易長粉刺、清爽控油的保養品，避免造成肌膚負擔
四、日常做足防曬，挑選可同時阻擋UVA、UVB的防曬商品，若能搭配遮陽帽、洋傘等物理性防曬更佳
五、養成良好的生活作息及飲食習慣，如減少熬夜頻率、放鬆心情，少去油膩悶熱的環境，應多攝取蔬菜水果，最近也有文獻研究顯示，吃高升糖指數的食品可能提高痘痘復發率，飲料盡量改以無糖為主。
另痘痘獲得改善後，戴昌隆院長建議可以每三個月定期回診，接受一次藍雷射的治療作為肌膚保養，讓皮脂腺維持穩定狀態，降低痘痘的復發率。除了上述原則之外，若有青春痘相關困擾，仍應盡早尋求專業皮膚科醫師的協助，才是解決問題的最佳方法！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59163
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