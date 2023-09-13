今日廣場》蔡玲珊／防疫需要團結，不需要口水

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我印象中最深刻的，是在第一線社區時，防疫夥伴們穿戴著不透風的裝備，挨家挨戶去勸說、溝通，拜託民眾配合清除積水容器與噴灑藥物的身影。台南的夏天氣候悶熱程度可說是全台之冠，但是為了守護這座城市，每一位防疫同仁，不管是公所、志工、各局處支援的夥伴們，都全力以赴，希望能多抓到一隻孓孓，就是多一分守護的力量。
當然，過程中難免遇到不願配合的民眾，這時候也必須展現公權力的鐵腕，因為我們都很清楚，如果一時心軟，沒有做好稽查，或許是給民眾「方便」，但卻是對防疫造成後果難以想像的漏洞，所以儘管承受少數民眾不理性的責難，我們依舊堅守崗位。
蚊子不會分黨派色彩、更不會分局處分工，唯有齊心同力，才能將市民的生命財產威脅降到最低。台南因為緯度與氣候環境的關係，加上國際化程度與日俱增，容易成為登革熱發生的溫床。值此國難當頭，看到有心人拿人民苦痛當作政治工具，我感到相當遺憾。希望這些人士在指控防疫時，能夠也到第一線看看同仁們滿頭大汗、被口罩烙印的臉龐，我們需要更多人伸出援手，不應該還要分心回應無端的口水。
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