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經濟部不一樣了！新Logo曝光　由聶永真操刀結合當代審美

▲經濟部改組將於26日掛牌上路，為重塑組改後的核心價值與新形象定位，將同步推出新版Logo，以營造機關新氣象。（圖／經濟部提供）
▲經濟部改組將於26日掛牌上路，為重塑組改後的核心價值與新形象定位，將同步推出新版Logo，以營造機關新氣象。（圖／經濟部提供）

記者鄭妤安／台北報導

經濟部改組將於26日掛牌上路，為重塑組改後的核心價值與新形象定位，將同步推出新版Logo，以營造機關新氣象，此次委請台灣設計研究院規劃設計，並由知名平面設計師聶永真操刀，以英文 「ECONOMIC」（經濟)中首字母「E」的實形、次字母 「C」的虛形，結合三條水平軸線構成主體，藉俐落簡明的幾何造形傳遞抽象概念，賦予其當代設計視覺形象及審美，並將原本沈穩的「藍色」，調和成更為清新的近似色相，再結合代表永續創新的「綠色」作為中間軸線，盼拉近機關與民眾間距離。 

經濟部改組將於26日正式掛牌上路，其中，將有多個局處，升格為「署」，改組後，將有10個二級機關，包括商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署、水利署等五個署，以及智慧財產局、產業園區管理局、標準檢驗局、地質調查與礦業管理中心，並規畫由原首長續任或升任。

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經濟部表示，為重塑組改後經濟部核心價值及新形象定位，將同步推出新版Logo，以營造機關新氣象，增加我國新創經濟的國際能見度，據了解，此次委請台灣設計研究院規劃設計，並由知名平面設計師聶永真操刀。

新版標誌的設計裡念主要承載昔日經濟部標誌的視覺形象，並以傳承、轉型、創新、永續、多元等理念價值為本，以英文 「ECONOMIC」（經濟)中首字母「E」的實形、次字母 「C」的虛形，結合三條水平軸線構成主體，同時也代表著所主管的產業、能源及經貿三大重點領域，盼藉俐落簡明的幾何造形傳遞抽象概念，賦予其當代設計視覺形象及審美品味，在建立識別記憶點的同時，也結合過去、現在和未來元素，傳遞經濟部的重要使命與影響力。

▲（示意圖／經濟部提供）
▲經濟部改組將於26日掛牌上路，屆時將同步推出新版Logo。（示意圖／經濟部提供）
新標誌的色彩搭配將延續原有標誌中，給人一種穩定、專業且可信賴印象的「藍色」，並將其調和為更清新的近似色相，再以代表永續創新的「綠」，作為緊密連結象徵核心業務的中間軸線，希望能夠傳遞出積極、創新、親切的服務精神，進而拉近機關與民眾間的距離。 

中文標誌字體將選擇融合俐落黑體與典雅宋體的客製化字體 ，英文字體則是「Neue Haas Grotesk Display」， 展現整體識別舒適且平衡的調性。 

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