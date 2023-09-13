▲偏頭痛竟是梅尼爾氏病／症？醫指4常見情況，治療時別碰奶製品！

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病患：「我查了網路，我可能得了梅尼爾？」
醫師：「是梅尼爾氏症，目前還無法確認是不是梅尼爾氏病！」
病患：「所以是梅尼爾氏病囉？！」
醫師：「是梅尼爾氏症！」
病患：「啥！兩個不一樣嗎？」
（圖解說明：偏頭痛誘發梅尼爾氏症之機轉，前庭神經核、耳蝸神經核及聽覺神經路徑都受到影響。）
梅尼爾氏病／症差在哪？偏頭痛也可能有所關聯？
「梅尼爾」指的是於19世紀提出此症法國醫師。梅尼爾氏「病」與「症」兩個不同，前者專指內耳淋巴水腫，而後者專指眩暈、聽障及耳鳴一起發作，但病因可能是內耳淋巴水腫、腦中風、偏頭痛、陣發性運動失調、自發性顱內低壓、中耳炎、小腦橋腦角腫瘤或其它。
目前，「梅尼爾氏病」相當少見，大多數是「梅尼爾氏症」，患者幾乎都有偏頭痛病史或家族遺傳，這是為什麼呢？
偏頭痛竟是梅尼爾氏病／症？醫指常見4情況！
・偏頭痛誘發梅尼爾氏症
偏頭痛發作時，電位波動起自腦幹，前庭神經核受到影響，暫時無法調節（抑制）該側內耳前庭覺的輸入，大量訊號直奔大腦，引發眩暈。若連耳蝸神經核或聽覺神經路徑都受到影響，出現聽障或耳鳴。
・偏頭痛誘發梅尼爾氏病
偏頭痛發作時，大量降血鈣素相關基因胜肽激素（CGRP）進入內耳，動脈管壁擴張，血流大增，血管通透性大增，大量水分進入內耳，前庭水腫壓迫耳石斑，產生大量前庭訊號。耳蝸水腫時，耳蝸內柯蒂氏器上的聽毛，跟蓋膜間發生位移，產生聽覺訊號。
・某病誘發梅尼爾氏病及偏頭痛
由於內淋巴囊的血液循環來自枕動脈或中腦膜動脈，均來自外頸動脈，倘若動脈硬化或狹窄，內淋巴囊發生缺血，功能障礙，無法吸收內淋巴液，內耳發生水腫，引發眩暈、聽障及耳鳴，接著，動脈壁之三叉神經末梢受到缺氧刺激，釋放出大量的CGRP，試圖擴張腦動脈，卻也經由三叉神經血管疼痛機制，誘發偏頭痛。
・梅尼爾氏病誘發偏頭痛
若是內耳發生水腫，例如內淋巴囊缺血或耳石脫落堵住內淋巴管，大量前庭及聽覺訊息傳入腦幹，腦幹血管無法及時擴張，前庭神經核及耳蝸神經核大量做功，以調節訊息，卻因局部血流供應不足，動脈壁之三叉神經末梢受到缺氧刺激，釋放出大量CGRP，誘發偏頭痛。
（圖解說明：梅尼爾氏病誘發偏頭痛之機轉，腦幹循環不良，內耳淋巴水腫後，大量前庭覺（藍色線）及聽覺（綠色線）輸入腦幹，使前庭神經核及耳蝸神經核大量做工，局部血流供應不足，釋放出大量的降血鈣素基因相關胜肽激素（CGRP），誘發偏頭痛。）
治療偏頭痛、梅尼爾氏病／症 醫指4方向，治療別碰奶製品
・偏頭痛誘發梅尼爾氏症／偏頭痛誘發梅尼爾氏病：
先找出偏頭痛之誘因，加以預防，或者在快要發作時，給予乙型受器調節劑或丙型胺基丁酸受器調節劑，可煞停病程。
・偏頭痛誘發梅尼爾氏病：
找出共同致病因，若是動脈硬化，建議長期服用抗血小板劑或二十碳五烯酸，不僅預防心血管疾病，也可同時預防眩暈及偏頭痛。
・某病誘發梅尼爾氏病及偏頭痛：
若是耳石脫落症，應進行復位術，把耳石歸回橢圓囊內，可同時治療眩暈及頭痛。上述狀況，在治療期間，均應禁止飲食動物奶類製品，以免偏頭痛保持在容易誘發的狀態。
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