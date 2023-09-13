▲公費肺炎鏈球菌疫苗擴大施打　PCV13、PPV23有何不同？疾管署說明

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公費肺炎鏈球菌疫苗 65歲以上分3階段擴大施打我國自2008年起推動75歲以上長者接種PPV23，並於去（2022）年3月4日擴及71歲以上接種PPV23。而公費肺炎鏈球菌疫苗今年10月2日起，又將分以下3階段擴大65歲以上民眾施打PCV13、PPV23：
- 第一階段（2023／10／2起）：
- 第二階段（2023／11／27起）：
- 第三階段（2023／12／25起）：
肺炎鏈球菌疫苗PCV13、PPV23 疾管署說明不同之處今年不僅將施打年齡擴大到65歲以上，還加了PCV13疫苗。不過，PCV13、PPV23有何不同許多民眾仍不太清楚。曾淑慧發言人表示，13價肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）是一種結合型疫苗，主要包含13種血清型，可產生抗體，也可以產生免疫記憶，保護力較強。
至於PPV23，曾淑慧發言人說明，23價肺炎鏈球菌疫苗（PPV23）是一種多醣體疫苗，它有23種血清型，可以產生抗體，但是它沒有辦法激發免疫記憶，所以它的保護力相對來講較短。
根據疾管署資料顯示，侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）好發於嬰幼兒及老年人，一旦免疫力下降，細菌可能會經由呼吸道或血液侵襲器官，其症狀因感染部位不同而異，可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病，嚴重甚至有致死可能。
疾管署表示，預防IPD最有效的方法就是按時接種肺炎鏈球菌疫苗，因此呼籲符合公費接種資格的民眾，應依公布階段儘速前往接種，維護自身健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59230
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