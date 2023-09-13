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公費肺炎鏈球菌疫苗擴大施打　PCV13、PPV23有何不同？疾管署說明

▲公費肺炎鏈球菌疫苗擴大施打　PCV13、PPV23有何不同？疾管署說明
▲公費肺炎鏈球菌疫苗擴大施打　PCV13、PPV23有何不同？疾管署說明

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】今（2023）年公費肺炎鏈球菌疫苗將分3階段擴大65歲以上民眾（1958年含以前出生）之民眾公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）疫苗。不過，PCV13、PPV23疫苗有何不同？疾管署發言人曾淑慧於疾管署例行記者會上進行說明。

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公費肺炎鏈球菌疫苗　65歲以上分3階段擴大施打

我國自2008年起推動75歲以上長者接種PPV23，並於去（2022）年3月4日擴及71歲以上接種PPV23。而公費肺炎鏈球菌疫苗今年10月2日起，又將分以下3階段擴大65歲以上民眾施打PCV13、PPV23：

  • 第一階段（2023／10／2起）：
曾接種過PCV13（或PCV15）且間隔至少1年者（高風險對象間隔至少8週），可公費接種1劑PPV23。

  • 第二階段（2023／11／27起）：
從未曾接種過PCV13（或PCV15）及PPV23者，可公費接種1劑PCV13。間隔至少1年後（高風險對象間隔至少8週）再公費接種1劑PPV23。

  • 第三階段（2023／12／25起）：
曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13。

肺炎鏈球菌疫苗PCV13、PPV23　疾管署說明不同之處

今年不僅將施打年齡擴大到65歲以上，還加了PCV13疫苗。不過，PCV13、PPV23有何不同許多民眾仍不太清楚。曾淑慧發言人表示，13價肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）是一種結合型疫苗，主要包含13種血清型，可產生抗體，也可以產生免疫記憶，保護力較強。

至於PPV23，曾淑慧發言人說明，23價肺炎鏈球菌疫苗（PPV23）是一種多醣體疫苗，它有23種血清型，可以產生抗體，但是它沒有辦法激發免疫記憶，所以它的保護力相對來講較短。

根據疾管署資料顯示，侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）好發於嬰幼兒及老年人，一旦免疫力下降，細菌可能會經由呼吸道或血液侵襲器官，其症狀因感染部位不同而異，可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病，嚴重甚至有致死可能。

疾管署表示，預防IPD最有效的方法就是按時接種肺炎鏈球菌疫苗，因此呼籲符合公費接種資格的民眾，應依公布階段儘速前往接種，維護自身健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59230

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