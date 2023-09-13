資通訊高薪職碩士學歷是標配！商管儲備幹部讀到碩士多2萬

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104人力銀行分析企業招募高薪職務的學歷要求，結果發現，資通訊、工程相關的高薪職缺多要求碩士是基本門檻，商管類多要求學士。
資通訊、工程學群除了半導體設備工程師外，職缺要求碩士的比例均超過52%，資通訊的數位IC設計師、演算法開發工程師碩士比例更超過80%。
104人力銀行指出，若職涯方向明確，將來想投入這些高薪職務，研究所確實已成為標準配備，但商管學群職缺要求碩士比例則低於44%，碩士可視為加分條件，大學即可先進入職場實戰，邊做邊學。
104人力銀行職涯教育長王榮春指出，工程職務的專業複雜度高，研究所比大學多了1至2年的專業學習、以及論文撰寫和報告經驗，高薪職務的學歷溢價幅度相對明顯，碩士可視為入職門檻必修碩士的知識津貼，資通訊學群和工程學群碩士比學士月薪中位數高12,500元至19,500元不等。
王榮春說，商管學群的學歷溢價金額較小，約在5,000元至8,050元之間，但儲備幹部碩士比學士月薪中位數高20,350元最多，儲備幹部雖然近6成職缺要求大學學歷，但若有碩士學歷，可視為加分紅利。
另外，王榮春指出，企業招募相同職務，也會針對碩士或學士，派任不同專業或難度的工作，不同工、不同酬也是學歷溢價的原因之一。
至於該如何評估是否適合念研究所？王榮春說，健康理想的狀態是，有明確的職涯發展方向、有清楚的研究題目方向、想國際實習交換與實習，至少有這3大指標。念研究所確實能證明自己的學習能力與動力，碩士畢業後，可望擁有更好的職涯起跑點，能幫助自己爭取到專業度較高、薪資較高的好職缺；反之，如果只是為了逃避就業而去念研究所，或者單純洗學歷，盲目投資1至2年時間和學費念完，反而無法為職涯加分。