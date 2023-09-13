研發設計職強邀國立頂大！半導體S廊道、北中南各有大學獲青睞

我是廣告 請繼續往下閱讀
3大學群碩士畢業生「最常擔任且薪資中位數最高」的前5大職務，資通訊學群、工程學群的前5大高薪職務均為工程師，起薪中位數可達52,500元以上，其中，資通訊學群以數位IC設計工程師73,500元最高，工程學群則以半導體設備工程師60,000元最高；商管學群高薪職務，由儲備幹部53,450元居冠。
領先群學校若依學校體系，國立5頂大（台、成、清、陽明交大、政）、國立4中（中央、中正、中山、中興）、國立7大技職（台科、北科、中科、雲科、虎尾科、高科、勤益科）、老牌8大私校（中原、逢甲、元智、淡江、輔仁、銘傳、東吳、東海）等，在資通訊、商管、工程3大學群中，表現穩定且平均。
若依學群來看，資通訊學群、工程學群中，研發設計職務，例如演算法、IC設計、韌體設計、半導體工程師等，多需以深度理論為基礎，強邀國立頂大，如台、清、陽明交大、成、台科大、中字輩皆上榜；實務產線職務，例如設備、製程工程師，因重視實作且需求量大，一般大學、技職、私校全數入榜，「產學合作」提高即戰力，畢業即就業；半導體S廊道成形，北中南皆有學校躋身領先群。
商管學群則以政大、輔大表現最為突出；跨域整合職務，例如儲備幹部、產品管理師、軟體設計工程師、國外業務，多需跨部門溝通、跨領域技術整合、創新創意、規劃管理與解決產品開發，則以國立頂大、國立4中、國立6大技職、8所老牌私校相對領先；技術實作職務，例如查帳／審計人員，偏向事務型工作、講究精準與條理，多所私立大學、技職學校入榜，如逢甲、中科、文化、雲科大等。
元智大學在資通訊、工程、商管3大學群碩士畢業生高薪職務中全部躋身領先群，包括半導體工程師、半導體設備工程師、半導體製程工程師、RF通訊工程師、軟體設計工程師、產品管理師、以及硬體研發工程師。
元智大學教務長謝建興指出，學校積極與科技巨擘合作、設立企業書院、設計三創與通識跨域課程，打造5G雲端智慧校園，讓學生成為世代亟需人才。以往都是學校訓練好人才給企業，但學生入職後還得花時間新人培訓，為了能讓企業快速用才，便以企業書院的方式，和企業共同育才，企業在大四時進入學校開設銜接就業的課程，目前有5、6家企業和元智合作。
另外，元智大學看準產業對數位雲端人才的渴求，加上遠東集團相關資源的綜效發揮，陸續推動微軟教育者計畫與谷歌進行「雲端人才搖籃計畫」，並和亞馬遜推行「AWS雲創學院計畫」，課程創新結合人機對話模型，如ChatGPT，快速解答問題及提出可行方案，激發學生創造力，期望讓所有學生成為符合環境所需、具高競爭力的人才。
由師範體系轉型為綜合大學的國立彰化師範大學也在躋身領先群，包括數位IC設計工程師、半導體工程師、RF通訊工程師、軟體設計工程師、國外業務人員、以及查帳／審計人員。
彰師大工學院電機系副教授林昭志指出，彰師大工學院包括機電、電機、電子、資訊等工程系所及國際工程碩士學位學程，透過各領域的專業課程培養學生具備IC設計、人工智慧、智慧製造、半導體、RF通訊、物聯網、軟體設計、能源等工程實作能力，並強調跨領域學習與產學合作，培育學生成為符合產業應用與科技發展趨勢之優秀人才。彰師大具有鄰近中部科學園區與中彰投多個工業區的地理優勢；畢業生的流向包括台積電、聯發科、日月光半導體、友達光電等知名企業。