2023 TOYOTA GAZOO Racing 計時挑戰賽 10/28、10/29 登場
TOYOTA GAZOO Racing(簡稱GR)車系上市以來，以濃烈的賽車基因與強勁運動性能深獲台灣消費者及廣大車迷的熱烈迴響。為讓更多車主深入體驗賽車運動的魅力，TOYOTA總代理和泰汽車今年將再度冠名贊助STS超級房車全國系列賽第四站，於10月28及29日在台中麗寶國際賽車場舉辦「2023 TOYOTA GAZOO Racing計時挑戰賽」。
2GameSome - 有車賞
今年除了GR SUPRA、GR YARIS及GR86車主可報名【GR Passion原廠組】與【GR Challenge無限組】之外，TOYOTA更特別規劃邀請COROLLA ALTIS GR SPORT及COROLLA SPORT/AURIS車主報名【COROLLA房車組】，讓更多車主能參與賽事，盡情享受奔馳賽道的極速快感。同時，各組別、各車款的冠軍將可獲得新台幣5,000元獎金。
「2023 TOYOTA GAZOO Racing計時挑戰賽」為STS第四站的比賽之一，TOYOTA三大組別報名將於9/12中午12:00準時開放，名額有限，欲報名者請盡速向STS之主辦單位AAI Motorsports報名。同時敬邀廣大粉絲們於麗寶賽車場現場或YouTube線上觀看「2023 TOYOTA GAZOO Racing計時挑戰賽」及STS其他組別震撼的比賽魅力。
報名GR Passion原廠組：https://forms.gle/5eb89tUjHuKdcfzs9
報名GR Challenge無限組：https://forms.gle/4eKfb2r7FbDGvxuv7
報名COROLLA房車組：https://forms.gle/ojRjAhGX2Dfpe3dE9
比賽規則書：https://reurl.cc/7M97o1
|組別
GR Passion原廠組
10/28(六)
COROLLA房車組
10/28(六)
GR Challenge無限組
10/29(日)
|車款
- GR SUPRA 8輛
- GR YARIS 8輛
- GR86 8輛
- COROLLA SPORT/AURIS 10輛
- COROLLA ALTIS GR SPORT 10輛
- GR SUPRA 8輛
- GR YARIS 8輛
- GR86 8輛
|改裝
- 動力可改裝進氣、排氣，禁止使用外掛或全取代電腦
- 禁止更換煞車卡鉗
無特殊限制
|輪胎
- 限用該車款原廠輪胎尺寸 (胎寬、扁平比、直徑) 之市售胎，品牌與型號不限
- 禁止賽用熱熔胎
限市售街胎、禁止賽用熱熔胎
|車手執照
- 所有組別：需持CTMSA核發之場地賽車手執照，若尚未取得可於現場參加講習取得CN(P)級執照
- GR Passion原廠組及COROLLA房車組：限CN(P)級執照 (可於現場取得)，禁止更高等級執照之車手
- GR Challenge無限組：無特殊限制，需至少持有CN(P)級執照 (可於現場取得)
|比賽方式
- 所有組別：各組別按車款頒獎，各車款冠軍可獲得獎金新台幣$5,000
- GR Passion原廠組及COROLLA房車組：一回合練習、一回合計時賽，以計時賽最快單圈成績頒獎
- GR Challenge無限組：一回合練習、兩回合計時賽，以兩回合計時賽最快單圈加總之成績頒獎