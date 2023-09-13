▲2023 TOYOTA GAZOO Racing 計時挑戰賽 10/28、10/29 登場

組別



GR Passion原廠組



10/28(六)



COROLLA房車組



10/28(六)



GR Challenge無限組



10/29(日)





車款



GR SUPRA 8輛

GR YARIS 8輛

GR86 8輛 COROLLA SPORT/AURIS 10輛

COROLLA ALTIS GR SPORT 10輛 GR SUPRA 8輛

GR YARIS 8輛

GR86 8輛

改裝



動力可改裝進氣、排氣，禁止使用外掛或全取代電腦

禁止更換煞車卡鉗 無特殊限制





輪胎



限用該車款原廠輪胎尺寸 (胎寬、扁平比、直徑) 之市售胎，品牌與型號不限

禁止賽用熱熔胎 限市售街胎、禁止賽用熱熔胎





車手執照



所有組別：需持CTMSA核發之場地賽車手執照，若尚未取得可於現場參加講習取得CN(P)級執照

GR Passion原廠組及COROLLA房車組：限CN(P)級執照 (可於現場取得)，禁止更高等級執照之車手

GR Challenge無限組：無特殊限制，需至少持有CN(P)級執照 (可於現場取得)