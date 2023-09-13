▲世界太陽能車挑戰賽首次使用 ENLITEN® 技術輪胎

普利司通太陽能車挑戰賽簡介：



1. 時間：2023年10月 22 - 29日



2. 舉辦國家： 澳洲 (起點:達爾文；終點: 阿爾雷德)



3. 主辦方： 南澳大利亞賽車運動委員會South Australian Motorsport Board (SAMSB)



4. 比賽組別：



(1) 挑戰者級



在專為競速設計車輛成為第一的挑戰。車輛需要三至四個輪子與一個駕駛員。



普利司通贊助：25 組車隊 (總車隊數為32組)





(2) 巡洋艦級



測試車輛能源效率與實用性的挑戰; 車輛必須有四個輪子，並且能夠由一名駕駛員和多名乘客乘坐。



普利司通贊助：10 組車隊 (總車隊數為11組)





(3) 探險家級



對不符合挑戰者級或巡洋艦級比賽要求的車輛能挑戰的項目，車輛必須至少有超過三個 (包含)輪子。





