世界太陽能車挑戰賽首次使用 ENLITEN® 技術輪胎
▲世界太陽能車挑戰賽首次使用 ENLITEN® 技術輪胎
2GameSome - 有車賞
2023-09-13 11:55:01
普利司通（Bridgestone）宣布將在普利司通世界太陽能車挑戰賽（BWSC, Bridgestone World Solar Challenge）中首次使用ENLITEN®技術輪胎。這些輪胎由可達63％回收可再生材料所製成，包括使用回收有機纖維、再生碳黑、回收橡膠化學品等。相較於2019年比賽時的輪胎，材料循環再利用性提升了33%。普利司通更與物流運輸公司DHL合作，通過使用可持續性的海運燃料與碳排放補償，實現了輪胎運輸100％的碳中和。
普利司通提供世界太陽能車挑戰賽參賽隊伍的輪胎為MCN可再生材料比例（Material Circularity Number材料的循環再利用性）達63％的輪胎，相比於2019年BWSC比賽輪胎可再⽣材料比例僅占30％，有了33%大幅度的改進。在這些輪胎的開發中使用的回收和可再生材料包括回收有機纖維、再生碳黑(recovered carbon black)、回收橡膠化學品、回收油以及使用回收鋼材的增強材料。值得一提的是，供應給比賽巡洋艦級別的參賽隊伍，使用了稻殼二氧化矽與通過舊輪胎熱解回收的再生碳黑為材料的特別訂製輪胎。普利司通賽車部主任堀尾直隆Naotaka Horio表示：「普利司通透過使用63％回收和可再生材料的ENLITEN®輪胎，以及與供應鏈廠合作，為世界太陽能車挑戰賽的可持續的賽車運動作出貢獻。我們期待在比賽中展示這項永續技術。」「普利司通作為世界太陽能車挑戰賽的冠名贊助商，致力於以創新技術支持來自世界各地的年輕工程師，擁抱賽車賽事未來的可持續性發展。」 在輪胎運輸方面，普利司通與知名物流運輸公司DHL合作，透過GoGreen Plus*3解決方案，使用可持續性的海運燃料達到企業內部的碳嵌入與VER Gold Standard碳抵消認證，實現碳中和的輪胎運輸，體現了品牌在賽車運動可持續發展的承諾。普利司通長期投入賽車運動，不僅在技術和生產上力求精進，也持續培養輪胎產業優秀人才。在2023年慶祝品牌參與賽車運動60周年之際，普利司通將繼續支持可持續性的全球賽車運動。於世界太陽能車大賽更凸顯了普利司通E8承諾的「能源」和「情感」價值，即承諾實現碳中和的移動社會（能源）以及承諾為人們的移動旅程注入更多感動與樂趣（情感）。
普利司通太陽能車挑戰賽簡介：
1. 時間：2023年10月 22 - 29日
2. 舉辦國家
： 澳洲 (起點:達爾文；終點: 阿爾雷德)
3. 主辦方
： 南澳大利亞賽車運動委員會South Australian Motorsport Board (SAMSB)
4. 比賽組別
： (1) 挑戰者級
在專為競速設計車輛成為第一的挑戰。車輛需要三至四個輪子與一個駕駛員。
普利司通贊助：25 組車隊 (總車隊數為32組) (2) 巡洋艦級
測試車輛能源效率與實用性的挑戰; 車輛必須有四個輪子，並且能夠由一名駕駛員和多名乘客乘坐。
普利司通贊助：10 組車隊 (總車隊數為11組) (3) 探險家級
對不符合挑戰者級或巡洋艦級比賽要求的車輛能挑戰的項目，車輛必須至少有超過三個 (包含)輪子。