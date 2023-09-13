▲AI、大數據使健檢不再只是疾病篩檢！　臺大健康管理中心20周年邀各界交流

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健檢不只是疾病篩檢 朝風險預測、精準健康等發展隨著大數據、人工智慧等技術的發展，健康檢查已從疾病篩檢，轉向疾病風險預測、精準健康、功能性檢查等方向。臺大醫院院長吳明賢表示，健康檢查不再只是單純的疾病篩檢，而是朝向健康管理的方向發展，而健康管理已經開始邁向新的時代，人工智慧與醫療大數據的結合，也為智慧醫療帶來新的發展。
健康管理中心主任邱瀚模指出，大數據、人工智慧以及新型的檢查方式正在改變人們看待健康的方式，數位技術、物聯網、人工智慧等已進步到智慧環境建置，並且透過建立信任感，與生活習慣行為介入措施的遊戲化，已為疾病預防與健康管理帶來新的變革。
此外，民眾生活作息的數據資料，又稱為「個人產生健康紀錄（PGHD）」，邱瀚模主任認為它更是未來應積極利用的醫療大數據。
人工智慧、大數據運用多 未來可成有利幫手而現在在精準健康的概念下，若透過大數據分析，也可在未來動態預測個人罹患疾病的風險，並進一步提供個人化的健康資訊。林鴻儒醫師提到，這能幫助民眾建立良好的健康生活型態，以降低罹患疾病的風險，達成精準健康的目標。
除了健檢外，而人工智慧在醫療領域的應用也包括影像診斷、疾病預測、輔助治療等，能幫助醫師更精準地診斷疾病，並提供更個人化的治療方案。林亮宇教授進一步指出，未來人工智慧發展，應該會成為醫療團隊最有利的幫手，不僅有助於減輕醫療工作負荷，而且更能加強醫療診斷的正確性。
現在臺大醫院健康管理中心已邁入20周年，臺大醫院表示20周年是一個重要的里程碑，未來期許能成為健康檢查的領導品牌以及預防醫學的研究標竿，為臺灣民眾打造健康的人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59219
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