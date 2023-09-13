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AI、大數據使健檢不再只是疾病篩檢！　臺大健康管理中心20周年邀各界交流

▲AI、大數據使健檢不再只是疾病篩檢！　臺大健康管理中心20周年邀各界交流
▲AI、大數據使健檢不再只是疾病篩檢！　臺大健康管理中心20周年邀各界交流

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】大數據、人工智慧等興起，各界紛紛將這些技術運用在自己的專業領域中，而醫學界也不例外。臺大醫院健康管理中心以「早期發現，早期治療」的健康理念，增加退化性疾病的風險預測，以預防醫學實證來設計各項檢查項目，協助民眾掌握健康。

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而臺大醫院健康管理中心在今（2023）年邁入改制後第20年，在9月5日舉辦20周年研討會，邀請學界、業界、媒體界、保險業人士，針對目前健康檢查與管理的趨勢進行討論與意見交流。臺大醫院表示，希望藉此與多方交流學習，全面提升健檢服務，讓健檢將更加全面、精準，提供更優質的健康照護。

健檢不只是疾病篩檢　朝風險預測、精準健康等發展

隨著大數據、人工智慧等技術的發展，健康檢查已從疾病篩檢，轉向疾病風險預測、精準健康、功能性檢查等方向。臺大醫院院長吳明賢表示，健康檢查不再只是單純的疾病篩檢，而是朝向健康管理的方向發展，而健康管理已經開始邁向新的時代，人工智慧與醫療大數據的結合，也為智慧醫療帶來新的發展。

健康管理中心主任邱瀚模指出，大數據、人工智慧以及新型的檢查方式正在改變人們看待健康的方式，數位技術、物聯網、人工智慧等已進步到智慧環境建置，並且透過建立信任感，與生活習慣行為介入措施的遊戲化，已為疾病預防與健康管理帶來新的變革。

此外，民眾生活作息的數據資料，又稱為「個人產生健康紀錄（PGHD）」，邱瀚模主任認為它更是未來應積極利用的醫療大數據。

人工智慧、大數據運用多　未來可成有利幫手

而現在在精準健康的概念下，若透過大數據分析，也可在未來動態預測個人罹患疾病的風險，並進一步提供個人化的健康資訊。林鴻儒醫師提到，這能幫助民眾建立良好的健康生活型態，以降低罹患疾病的風險，達成精準健康的目標。

除了健檢外，而人工智慧在醫療領域的應用也包括影像診斷、疾病預測、輔助治療等，能幫助醫師更精準地診斷疾病，並提供更個人化的治療方案。林亮宇教授進一步指出，未來人工智慧發展，應該會成為醫療團隊最有利的幫手，不僅有助於減輕醫療工作負荷，而且更能加強醫療診斷的正確性。

現在臺大醫院健康管理中心已邁入20周年，臺大醫院表示20周年是一個重要的里程碑，未來期許能成為健康檢查的領導品牌以及預防醫學的研究標竿，為臺灣民眾打造健康的人生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59219

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