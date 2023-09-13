▲換增後驅式樣，新年式 Volvo XC40 / C40 Recharge 抵港，起始售價 191 萬元起！

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2024 VOLVO Recharge 車系迎來電池、電機、與電控系統三電升級，以更高效的動力組合，帶來嶄新的電動車駕乘體驗。首先在電池規格方面，XC40 Recharge 與 C40 Recharge Twin Motor的電芯電量從 194Ah 提升為 202Ah，在同樣 27 個模組數量下將總電量由 78kWh 提升至 82kWh(Single Motor 仍維持 69kWh)，同時快充電流由 400A 提高至 500A、OBC (車載充電器)直流快充最大功率由 150kW 進化為 200kW(Single Motor 仍維持150Kw)，10% 至 80% 快充時間也由 37 分鐘縮短 28 分鐘，在總電量加大的情況下縮短充電時間，為日常用車更添便利性。
而在驅動車輛的電動馬達，VOLVO 透過自主研發來讓馬達功率與效益更適切的配合電池與電控，帶來更自在快意的電車效能。「與其從供應商那裡購買零部件相比，VOLVO 汽車自 2018 年起自行設計開發電動馬達等關鍵部件具有明顯優勢，因為此一安排除能讓我們控制和優化系統的各個方面外，新的動力總成佈局意味著我們可以透過自己的軟體控制來優化新後輪驅動設計的動力傳輸。」VOLVO 汽車電能驅動硬體產品經理 Johan Andersson 表示。
全新年式的 XC40 Recharge 與 C40 Recharge Single Motor 車型的由前驅設定改為後驅、換上第二代永磁同步馬達後同時最大出力亦由 170kW 提升至 175kW (動力增加 7hp、9.2kgm)，如此將驅動輪與轉向輪分開後能減少前軸負擔、降低扭力轉向情況外，亦擁有 50：50 的前後配重，帶來更好的動態操控反應。
Twin Motor 車型在全新年式車款亦換上更有效率的配置，由過往前、後軸各一具 150kW 的電動馬達，改為前軸 110kW 感應非同步馬達與後軸 190kW 第二代永磁同步馬達，總輸出功率 300kW 不變、但受惠於第二代永磁同步馬達扭力輸出更大助益下，總合最大扭力提升為 670Nm。如此前後配置除可享有 Single Motor 車型降低前軸負擔、增進操控反應外，不作用時也能降低阻力損失，於高速公路巡航或一般路況能節省電力增進效能，同時重量亦減輕 18 公斤，進而增進總續航里程。
而為了增進續航里程，VOLVO 更是在三電之一的電控系統上精心設定與調校，其中尤以功率半導體元件 (IGBT) 應用的整流 AC/DC、變頻、變壓、功率轉換、電源管理範圍等相關的半導體元件為重，優良的功率半導體關乎著電動車的效能、節能和可靠度。在既有半導體材料如矽 (Si)、砷化鎵 (GaAs) 已近材料極限情況下，VOLVO 換上第三代半導體──碳化矽 （SiC） 和氮化鎵 （GaN），以其具有耐高壓、大電流衝擊、高飽和電子速度、以及高散熱係數，更適合高功率、高頻率及高溫度環境的應用，可減少 50% 電能轉換損耗、降低 20% 電源轉換系統成本，進而優化 WLTP 續航里程，讓 XC40 Recharge Twin Motor 與 C40 Recharge Twin Motor車型分別擁有 541km、550km 的最大巡航里程。
為提升電能使用效益，VOLVO Recharge 車系單踏板駕駛模式 (One pedal drive)也隨之升級，除加、減速皆可透過油門踏板進行操作外，新增 Auto 功能允許當前方未偵測車輛時會以滑行姿態、若偵測前方有車立即啟動動能回收機制，進而減少使用煞車機會，減少煞車盤磨損，同時優化電能回充效益，增加續行里程。
XC40 Recharge/C40 Recharge 上的駕駛輔助功能亦進化升級，PA II 智能駕駛輔助系統新增緊急停止輔助功能 (Emergency Stop Assist)，若車輛感測到駕駛在啟用 PA II 過程中並無將雙手放在方向盤上，即會發出警告聲提醒駕駛專注行車，若兩階段多次提示後駕駛仍無任何反應時，系統便會介入並逐步減慢汽車速度，直至車輛停下為止，並隨即主動啟動危險警示燈，在極端情況下，提升駕駛者與用路人的安全性。
專為電動車配置的 CMA 平台優化前方結構，增加遇碰撞時的安全性，前方潰縮區亦強化下方防撞鋼樑確保車室完整性；兩側 A 柱下方靠近底板處設有鑄鋁滑塊，在小偏位撞擊情況下能帶動車輛向外偏滑，藉以減少傷害；發生側面撞擊時，鋁擠型的堅實底樑與電池外框可確保側面結構穩定，同時傳導碰撞力量分散至車廂外，保護車室及高壓電瓶模組，在在顯示 CMA 平台的多元性，除了有別於其他油車平台改上電池馬達組之電動車，更是以電動車設計思維打造，為性能、效能、操控與安全等面向獲得完美平衡。
VOLVO 國際富豪汽車為在台灣打造純電生活圈，自導入 PHEV 車款後即布建充電體系、更在純電車款登台後建置全台展間 DC 供電網絡，迄今全台經銷據點已有 13 座 200kW DC 與 1 座 350kW DC雙槍快速充電站以及高達 130 座以上的 AC 交流充電設施，同時與 iCharging中興電工、 Noodoe 拓連科技、 EVALUE 華城電能、EVOASIS 源點科技、 NHΩA 台泥儲能、 YES 裕電俥電、BEGIN 台灣碳資產、U-POWER 旭電馳科研與 LINBROS 立鉑國際等 9 家充電服務業者積極合作，為全台坐擁最多充電服務夥伴的豪華汽車品牌，所有 VOLVO 電動車主，回全台任經銷商展間充電享 DC 充電費 8 折優惠，或於前述特約充電夥伴商充電亦同步享 8 折優惠。
針對電動車主在意的電池維修保養部分，國際富豪汽車除了提供 4 年 8 萬公里延長保固與免費保養外，全車 27 個電池模組能進行逐個檢修更換，針對故障模組進行維修，無需更換整座電池，大幅減少車主維修費用與時間成本。因應維修需求，台灣設有標準電池儲存庫房，為車主穩定儲備全新電池組，減少冗長待料時間。同時全台所有經銷商已比照瑞典原廠規格，完成進階 (AEVT) 與一般 (EVT) 電動車技師培訓與認證，保證車主原車原地進行電動車電池維修作業，免除「海外備料、異國維修」的長時間等待與不確定性，確保所有 VOLVO 電動車主都能享有售前與售後一致性的高規格服務。
VOLVO 國際富豪汽車今日正式宣布 2024 年式 XC40 Recharge 與 C40 Recharge 在台上市，以 Single Motor 與 Twin Motor 完整編成，滿足國內市場所需，建議售價為 191 萬元起。 歡迎喜愛 VOLVO 汽車的消費者親臨全台各大展示中心賞車，親自感受 VOLVO 純電世代首部曲的強大進化革新。
VOLVO XC40/C40 Recharge 建議售價
- Volvo XC40 Recharge Single Motor：191 萬元
- Volvo XC40 Recharge Twin Motor：222 萬元
- Volvo C40 Recharge Single Motor：201 萬元
- Volvo C40 Recharge Twin Motor：232 萬元